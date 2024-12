Aperto il Mercatino di Natale a Tor Sapienza

Il 15 dicembre 2024 si è aperto ufficialmente il Mercatino Natalizio all’interno della struttura mercatale di via G. De Chirico a Tor Sapienza.

Pensato e realizzato dopo faticose ed onerose opere di bonifica da parte dell’Associazione Cibo a Costo Zero, rimarrà aperto fino al 6 gennaio 2025.

Sono previsti punti di ristoro per adulti e zucchero filato per i più piccoli.

«Tutti i proventi del Mercatino saranno destinati all’aiuto di famiglie in difficoltà, come del resto è finalizzata da anni tutta l’attività della nostra associazione, sottolinea se mai ce ne fosse ancora bisogno, il Presidente Francesco Dagapito».

