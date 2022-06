Apertura Centro Culturale Gabriella Ferri: ad oggi rimane un miraggio

Dopo due anni circa di chiusura (5 marzo 2020) dovuta alla pandemia del Covid19, e di totale abbandono, il 4/5 giugno 2022 il Centro Culturale Gabriella Ferri è stato ripulito in fretta e furia all’interno e taglio dell’erba al giardino esterno, tutti abbiamo pensato che finalmente aprisse i battenti al territorio.

Miraggio!

Come associazioni del Territorio non siamo state contattate, mentre è stato indetto un bando di utilizzo del Centro il 22 maggio ad oggi ancora non ancora operativo, mentre la pulizia del Centro è stata fatta principalmente per poterlo utilizzare ed effettuare 4/5 eventi programmati su “Pasolini”, della durata ognuno di circa 90 min. (giugno 6 – 8 – 10 – 13 – 15).

Abbiamo richiesto all’assessore alla cultura Maurizio Rossi, sempre presente agli eventi e quindi ha potuto verificarne la partecipazione (flop), un incontro a breve per poter utilizzare il Centro Culturale tutti i giorni in base alla disponibilità e alle proposte delle associazioni per poter soddisfare al meglio le reali esigenze del territorio.

Non ricevendo risposte chiare e soddisfacenti, abbiamo organizzato ed invitato la gente del quartiere a manifestare il loro dissenso davanti al Centro Culturale Gabriella Ferri ad ogni incontro.

Presenti, il consigliere municipale Montanini e i rappresentanti delle associazioni Il Veliero Azzurro ed Obiettivo Metropoli.