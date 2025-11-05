Arriva l’Assemblea Europea delle Vie Francigene: delegazioni da tutta Europa all’Ara Pacis

Sarà la Città Eterna, nel cuore dell’Anno Giubilare 2025, ad accogliere la Assemblea Generale autunnale dell’Associazione Europea delle Vie Francigene (AEVF), in programma dal 6 all’8 novembre 2025.

Tre giornate di incontri, dibattiti e momenti di confronto internazionale dedicate alla valorizzazione dei territori, alla promozione del turismo sostenibile e all’innovazione digitale dei cammini, in un contesto simbolico per eccellenza: Roma, punto d’arrivo della Via Francigena e cuore spirituale d’Europa.

L’evento all’Ara Pacis e il programma

Dopo il successo dell’assemblea primaverile a Troyes, in Francia, che ha segnato il traguardo dei 250 membri istituzionali, la rete AEVF tornerà a riunirsi a Roma per delineare le nuove strategie comuni.

L’appuntamento principale sarà venerdì 7 novembre, presso il Museo dell’Ara Pacis, con la sessione plenaria dell’Assemblea Generale (14:30–18:00), organizzata con il contributo di Roma Capitale e della Città Metropolitana di Roma nell’ambito del progetto “Cammini verso Roma – Giubileo 2025”.

Tra i temi chiave in agenda:

accoglienza di nuovi soci e amici dell’associazione;

aggiornamenti sulla candidatura UNESCO della Via Francigena;

il Piano Strategico AEVF 2026–2028;

presentazione di buone pratiche territoriali nei cinque Paesi attraversati dal cammino;

consegna del Premio Francigena 2025.

Progetti europei e focus sull’innovazione

Ampio spazio sarà riservato anche ai progetti europei dedicati al turismo sostenibile e all’inclusione, come DETOUR, che punta a sostenere le PMI lungo i cammini del Mediterraneo, e Erasmus Sport HIKE4ALL, che promuove l’accessibilità sui percorsi culturali.

Novità anche sul fronte digitale, con la presentazione del nuovo portale web e dell’app ufficiale della Via Francigena, strumenti pensati per migliorare l’esperienza dei pellegrini e il dialogo con i territori.

Alfonsi: “Roma sarà vetrina di accoglienza e spiritualità”

«Ospitare a Roma l’Assemblea AEVF, nel pieno del Giubileo, ha un significato profondo – ha spiegato Sabrina Alfonsi, Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale –. L’evento rappresenta una vetrina internazionale per il lavoro svolto e un’occasione di confronto preziosa per rendere Roma sempre più accogliente e attrattiva per pellegrini e viaggiatori da tutto il mondo».

Gli eventi collaterali: tra cultura e spiritualità

Il programma prevede tre giornate di appuntamenti:

Giovedì 6 novembre: accoglienza dei delegati e cena di networking;

Venerdì 7 novembre: visita guidata ai Musei Capitolini o laboratorio partecipativo “Immaginiamo la Via Francigena di domani” a Palazzo Valentini;

Sabato 8 novembre: udienza papale riservata ai partecipanti e passeggiata di 4 km lungo la variante ciclopedonale Monte Mario–Monte Ciocci, fino alla Basilica di San Pietro.

Roma capitale dei cammini

Un calendario denso di iniziative che conferma il ruolo della Via Francigena come simbolo di dialogo, accoglienza e cooperazione internazionale, e di Roma come crocevia di pellegrinaggi, storia e spiritualità nel cuore dell’Europa.

