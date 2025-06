Aspettando il solstizio d’estate in una serata di buona musica

Venerdì 6 giugno 2025, presso la sede dell’APS Partenope, in viale Partenope 51, si è svolto un evento-spettacolo organizzato dalla stessa APS in collaborazione con le associazioni “Polvere di Stelle” e “Terzo millennio”.

Una serata conviviale ma accompagnata dal suono del pianoforte suonato dal Maestro Maurizio Massimi e dal canto raffinato di Chiara Forbicioni, le cui doti canore sono di recente emerse con autorità anche in trasmissioni televisive come The voice senior.

Il repertorio di canzoni ha spaziato dalla tradizione popolare brasiliana e sudamericana in genere (Corcovado, Desafinado, Besame mucho ecc.), alla canzone cantautorale italiana degli anni sessanta (E se domani, E la chiamano estate, Il cielo in una stanza), alla canzone “classica” americana (Summertime, Unforgettable, Night and day, Autumn leaves) per finire con i Beatles (Michelle).

Dopo l’esibizione di Chiara Forbicioni e di Maurizio Massimi, e dopo la cena, la serata musicale è proseguita con il pianista Giuseppe Guida detto Pino (antico membro dell’indimenticabile Band fondata da Renato Carosone e poi guidata, dopo il suo ritiro, dal famoso e pirotecnico batterista Gegé Di Giacomo) che ha proposto celebri arie partenopee, forse in onore dell’Associazione ospite della manifestazione (Torna a Surriento, O surdato ‘nnammurato, Munasterio ‘e Santa Chiara, ecc.).

Un bell’evento che merita di essere più volte replicato a partire dal prossimo autunno.

