Assemblea pubblica della comunità educante & pulizia area Parco Cicogna, Sabato 10 ottobre 2020 h.15

Sabato 10 ottobre 2020 h.15, Assemblea pubblica della comunità educante & pulizia area Parco Cicogna

La proposta formativa “Fare scuola fuori dalla scuola” nasce da un gruppo di realtà del territorio quali il Forum per la Tutela del Parco di Aguzzano, Insieme per l’Aniene onlus, Storie cucite a mano, Comitato Mammut, Casale Alba Due, Museo di Casal de’ Pazzi e diversi docenti degli Istituti Comprensivi Giovanni Palombini e Alberto Sordi.

La proposta ha preso forma in 3 pomeriggi esperienziali che hanno visto il coinvolgimento di oltre quaranta tra educatori, formatori, genitori, insegnanti e abitanti del territorio che assieme ai formatori (Rete nazionale delle scuole all’aperto di Bologna, Asilo nel bosco e l’asilo del mare di Ostia, Maestri di Strada di Napoli) hanno iniziato ad immaginare come costruire una comunità educante diffusa sul territorio, a partire dagli spazi verdi!