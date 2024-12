Atletica A.S.D. Villa De Sanctis in Festa

L’8 dicembre 2024 presso un noto ristorante della Capitale, si è tenuto il tradizionale pranzo annuale di Società, in concomitanza delle premiazioni degli atleti dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Villa De Sanctis.

L’Atletica Villa De Sanctis è uno delle più importanti podistiche nel territorio del V Municipio di Roma Capitale, e le vanno riconosciuti i meriti di avere nel suo interno, un gruppo di guide di alto livello che accompagnano gli atleti non vedenti nei percorsi delle gare podistiche.

Domenica 8 dicembre hanno partecipato alla giornata festosa anche i famigliari degli iscritti al Gruppo Sportivo. Oltre al pranzo, alla consegna delle coppe e delle targhe si è ballato e cantato ed è stata una vera giornata di aggregazione.

Fra i tanti ospiti c’era una nonnina di 90 anni tifosa di sua nipote, e quindi non si è lasciata perdere l’occasione per conoscere le persone che con lei partecipano alle corse podistiche. Posso testimoniare che la nonnina, dagli occhi vispi, fra i bellissimi capelli bianchi, si è divertita e come.

Ultimato il sostanzioso pranzo, dagli antipasti e alla torta con le candeline e il logo del Villa De Sanctis sono iniziate le premiazioni,. Il Presidente Adalberto Sabatella ha iniziato a premiare le donne, e a seguire gli uomini, ma ha premiato tra scroscianti applausi, anche le due “Rocce” che durante le gare si offrono volontariamente a controllare il gazebo con tutti gli abbigliamenti degli amici – colleghi che si apprestano a partecipare alle gare.

Una particolare attenzione da parte dei presenti è stata riservata nel momento delle premiazioni degli atleti non vedenti, i quali dimostrano in tutte la gare, Determinazione, Coraggio dando un ottimo esempio di Vita.

Le premiazioni sono state effettuate dal Presidente dell’Atletica A.S.D Villa De Santis, Adalberto Sabatella in collaborazione con Marco Ricci Assessore al Commercio e allo Sport del V Municipio di Roma Captale.

Sostieni Abitarearoma è importante, clicca qui! ↙

è importante, clicca qui! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che provvederà alla rimozione.