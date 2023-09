Autunno, cosa metti nel carrello della spesa?

Passiamo in rassegna questi meravigliosi vegetali autunnali, che non devono mancare mai nelle nostre cucine poiché sono alleati della nostra salute.

Proprietà e benefici dei carciofi

Una volta cotti, i carciofi hanno una consistenza tenera e un sapore dolciastro. Non sono solo piacevoli da gustare, ma presentano anche delle ottime proprietà nutrizionali. Vediamone alcune:

Contrastano l’ipertensione, grazie all’elevato contenuto di potassio.

Contrastano l’ipercolesterolemia, grazie alla presenza di fibre.

Migliorano la funzionalità del fegato.

Migliorano i processi digestivi.

Favoriscono la diuresi.

Proprietà e benefici del radicchio rosso

Il radicchio rosso di Treviso (la trevigiana) è ricco di acqua, ed ha per questo un’azione depurativa, ricco di fibre e sostanze amare, che lo rendono un ortaggio utile per l’intestino e contro la digestione difficile.

Il basso contenuto calorico del radicchio lo rende adatto anche nelle diete ed i regimi alimentari controllati.

Il calcio ed il ferro presenti nella trevigiana sono in grado di favorire il metabolismo delle ossa rendendole più forti; gli antociani in essa presenti hanno proprietà preventive nei confronti delle malattie cardiovascolari, mentre, il triptofano, apporta benefici al sistema nervoso contrastando i disturbi legati all’insonnia.

La Trevigiana contiene sostanze antiossidanti, grazie a questa sua caratteristica ha la proprietà di rallentare l’invecchiamento cellulare e di prevenire l’insorgere di alcuni tipi di tumore, soprattutto a livello intestinale.

Gli antiossidanti contenuti nel radicchio sono utili per la bellezza della pelle e contro artrite e reumatismi.

Per usufruire delle proprietà nutritive della Trevigiana è consigliabile utilizzarla molto fresca, perché il contenuto in nutrienti si riduce a mano a mano che invecchia.

Proprietà e benefici dei Cavolini di Bruxelles

Contengono anche ferro, rame, calcio, potassio, manganese e fosforo.

I cavolini di Bruxelles hanno proprietà antiulcera, antianemica e disintossicante. Inoltre, la combinazione di tiamina e di acido folico aiuta a mantenere alta la concentrazione e l’attenzione.

Proprietà e benefici del cavolfiore

Il consumo di cavolfiore apporta fibre alleate della salute dell’intestino e utili per controllare l’assorbimento di colesterolo e zuccheri.

Inoltre una dieta ricca di cavolfiore può aiutare a prevenire i tumori grazie alle fibre e ad altri composti, come il sulforafano e alcuni steroli.

Proprietà e benefici della bieta

Grazie all’apporto di fibre e acqua, la bieta aumenta il senso di sazietà, regola i livelli di glucosio nel sangue e facilita il transito intestinale. Il limitato apporto energetico ne fa un alimento ideale in regimi a basso introito calorico. Grazie al contenuto di luteina, zeaxatina, quercetine e altre sostanze antiossidanti, la bieta aiuta a prevenire l’invecchiamento. Come altri ortaggi a foglia verde intenso, la bieta è ricca di calcio (utile per la salute di ossa e denti) e di vitamina K (rinforza le ossa ed è utile a mantenere in salute il sistema nervoso perché partecipa allo sviluppo della guaina mielinica che protegge i nervi).

Il potassio contribuisce a mantenere sotto controllo i valori della pressione sanguigna e il vantaggioso rapporto potassio/sodio fa sì inoltre che questo ortaggio abbia proprietà diuretiche. Grazie alla luteina, la bieta risulta protettiva per gli occhi, mentre la biotina la rende benefica per la salute di pelle e capelli.

Proprietà e benefici del porro

Il porro è anche un ottimo alleato dell’apparato cardiovascolare e circolatorio, in quanto riduce il colesterolo. Inoltre è molto ricco di calcio, ferro, manganese, fibre, proteine e vitamine, in particolare C, B6, K, E. La vitamina C, cruciale per la formazione del collagene, aiuta a cicatrizzare le ferite.

Per approfondimento:

