Bach e Mozart accendono il Natale

Il Magnificat di Bach, nella seconda versione in re maggiore del 1729, e la Messa per l’incoronazione del giovane Mozart (opera del 1779), inframmezzati da una modernissima versione del celebre Tantum Ergo (antico canto religioso cristiano) composta dal maestro Biki Panitti, sono stati i tre elementi del programma del Concerto per il Natale 2025, svoltosi questa sera nella chiesa di Santa Maria Addolorata, in viale della Serenissima.

Il Concerto di Natale, ormai un appuntamento tradizionale per il quartiere di Villa Gordiani, è stato organizzato sabato 20 dicembre 2025 da Teodoro Giannini per conto delle associazioni APS PARTENOPE e Città Alessandrina.

A dirigerlo come di consueto, il Maestro Mauro Conti, che ha guidato con mano sicura l’orchestra L’Anello Musicale e il coro Beato Angelico della Minerva; voci soliste sono state il soprano Maria Tomassi, il mezzosoprano Victoria Lingkocj, il tenore Djache Malthus e il baritono Carmelo Autolitano.

Finalità del concerto il sostegno alle infinite iniziative di carattere sociale ed educativo che vengono poste in essere dalle associazioni no-profit che operano nel territorio del V Municipio.

Nello stesso tempo, come ha dichiarato il Maestro Mauro Conti, una finalità più profonda è rappresentata dal sostegno a tutte le iniziative che si battono per il ritorno del mondo ad una situazione di pace e progresso sociale per tutti gli uomini di buona volontà. Se questo ultimo obiettivo risulta ancora molto improbabile, tuttavia ci sembra che l’obiettivo minimo della serata sia stato largamente ottenuto, a giudicare dagli entusiastici applausi del numeroso pubblico presente.

Un’ultima considerazione: iniziative di così alto livello culturale meriterebbero maggior sostegno da parte delle Istituzioni locali.

Comunque un plauso va tributato agli ostinati e benemeriti organizzatori, così come al parroco don Antonio che, ancora una volta, ha dato la disponibilità ad offrire la propria chiesa, dotata di un’ottima acustica, come sede appropriata del concerto.

