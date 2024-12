Battito animale, i premiati e le foto della serata

Si è svolta in Campidoglio mercoledì 4 dicembre Battito Animale, evento organizzato dall’Ufficio della Garante degli animali di Roma Capitale per premiare forze dell’ordine, associazioni e cittadini che nel corso dell’anno hanno compiuto un gesto d’amore nei confronti di un animale.

All’iniziativa hanno partecipato il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, la Presidente dell’Assemblea capitolina, Svetlana Celli, la Garante del benessere e dei diritti degli animali di Roma Capitale, Patrizia Prestipino, il Comandante della Polizia Locale, Mario De Sclavis, l’Assessore al Patrimonio e Politiche Abitative, Tobia Zevi, la giornalista, Roberta Serdoz e il regista Pupi Avati.

Testimonial il cantante Raf che ha aperto l’evento con un videomessaggio.

Nel corso dell’appuntamento sonostati inoltre consegnati sette premi “Pegaso”, realizzati per l’occasione dal maestro Marco Lodola e dall’artista Giovanna Fra, a chi si è distinto nel mondo dell’arte e della cultura a favore degli animali.

Il cantante Andrea Rivera, oltre a un inedito, ha cantato il brano “Escluso il Cane” con il coro dei bambini della Scuola Musica Incontro di Roma, diretto da Valentina Svizzeri e Valentina Baudo.

L’elenco dei premiati e le motivazioni del riconoscimento.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che provvederà alla rimozione.