Caccia al Cinghiale per contrastare la peste suina africana: arriva la deroga nel Lazio

La Regione Lazio dichiara guerra alla peste suina africana, schierando un’arma decisiva: le doppiette. Il commissario straordinario per la PSA, Giovanni Filippini, ha dato il via libera alla caccia per contrastare l’avanzata del virus, accogliendo le proposte della giunta di Francesco Rocca.

Una mossa che segna una svolta rispetto al 2023, quando la Regione aveva scelto di non estendere il calendario venatorio, a differenza di altre regioni come la Valle d’Aosta. Ora, però, il Lazio cambia strategia, puntando su una soluzione più aggressiva e mirata.

Il metodo scelto è quello della “girata”, una tecnica che prevede l’impiego di un singolo cane, il cosiddetto “lumiere”, che accompagna il suo padrone a guinzaglio. Un massimo di 15 cacciatori sarà autorizzato a stanare i cinghiali in piccole aree, per poi abbatterli.

Questa misura interesserà in particolare la “zona di restrizione 1”, una fascia cuscinetto tra l’area infetta e quella libera, dove verrà praticata la “caccia di selezione” per contenere la diffusione del virus. Le battute di caccia saranno consentite anche in zone classificate come “zone bianche”, non assegnate alle squadre ufficiali di caccia al cinghiale.

“Ringrazio il commissario Filippini per aver accolto le nostre richieste – ha dichiarato Giancarlo Righini, assessore regionale all’Agricoltura e alla Caccia –. La nostra battaglia contro la Psa continua senza sosta. I danni causati dai cinghiali e dalla fauna selvatica sono ormai incalcolabili, e dobbiamo fare tutto il possibile per sostenere le imprese agricole”.

L’impegno della Regione non si ferma qui: già a luglio, erano state introdotte misure che consentivano agli agricoltori di abbattere i cinghiali presenti sui loro terreni, un’azione caldeggiata da Coldiretti, che da anni denuncia i danni all’agricoltura.

Di recente, anche il Comune di Roma ha fatto la sua parte: il Centro Carni di viale Palmiro Togliatti ha avviato la macellazione degli ungulati catturati. “Trasformare un problema in un’opportunità”, aveva commentato l’assessora al Commercio, Monica Lucarelli, sottolineando il valore economico di questa iniziativa.

Con queste nuove misure, il Lazio non solo si difende dalla peste suina africana, ma offre anche una risposta concreta a un’emergenza che minaccia l’agricoltura e la sicurezza sanitaria. Una lotta su più fronti, che punta a proteggere il territorio e trasformare le criticità in nuove occasioni di rilancio.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙