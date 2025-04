Calcio, divertimento e allegria all’oratorio di San Tommaso d’Aquino a Tor Tre Teste

È sabato pomeriggio 12 aprile 2025, sono al campetto di calcio nella veste di cronista, ma oggi sono anche un tifoso dei “ miei ex Piccoli Amici”.

Sono seduto vicino alla linea laterale del campetto di calcio dell’oratorio di via Davide Campari.

Sono stato invitato e sono ritornato, dopo circa due anni di assenza, a vedere una partita di calcio a cinque.

Fra pochi minuti mi accingerò a scrivere per Abitare A Roma la cronaca della semifinale di calcio a cinque del campionato 2024/2025 C.S.I., tra l’oratorio della parrocchia di San Tommaso d’Aquino e l’oratorio della parrocchia di Sant’Achille.

Benvenuti a tutti i tifosi che sono presenti nell’apposito spazio che è dietro una delle porte del campetto. Coreografie e canti dei tifosi sono a bordo campo.

Le due squadre fanno il loro ingresso sul tappeto verde del campo di gioco.

Dopo pochi minuti osserveranno composte un minuto di silenzio in memoria della Signora Adriana, moglie di Angelo Barletta, scomparsa in questa settimana.

L’arbitro fischia l’inizio delle ostilità.

Subito pressing alto della squadra in maglia bianca del San Tommaso d’Aquino, che cerca di soffocare la costruzione del gioco avversario.

Ottima la circolazione di palla dei rossi della parrocchia di Sant’Achille.

I bianchi del San Tommaso d’Aquino con un paio di scambi veloci si portano al limite dell’area e Lorenzo del San Tommaso d’Aquino va in goal.

Ne sono felice, come tifoso e come ex mister, quando era più piccolo gli dicevo sempre: “con quel sinistro non la metti mai dentro”.

Oggi con quel sinistro ha portato in vantaggio la propria squadra.

Attenzione al numero 23 della parrocchia di Sant’Achille, un buon calciatore con il pallone tra i piedi.

Che giocata ha fatto, ha saltato un avversario, ne salta un altro, calcia a rete.

Goal.

L’arbitro fischia la fine della prima frazione di gioco, 1-1 .

Che battaglia in campo.

Nel secondo tempo la reazione dei bianchi del San Tommaso d’Aquino non si fa attendere, ma i rossi del parrocchia di Sant’Achille alzano il baricentro e provano a impensierire la difesa avversaria.

Il 23 della parrocchia di Sant’Achille, sempre lui, è una freccia e con un tiro da centrocampo trafigge l’incolpevole portiere della parrocchia del San Tommaso d’Aquino.

La squadra ospite è in vantaggio con il risultato di 1-2.

La reazione dei bianchi del San Tommaso d’Aquino non si fa attendere e provano a impensierire la difesa avversaria.

Il ritmo è altissimo, continui capovolgimenti di fronte.

Il portiere della parrocchia di Sant’Achille è chiamato a due parate decisive.

Nel terzo tempo è il portiere Alessio della parrocchia di San Tommaso d’Aquino a sfoderare due ottime parate, è sempre il numero 23 della parrocchia di Sant’Achille che tira in porta

Finale del terzo tempo palpitante, con le squadre che si affrontano a viso aperto.

Gli ultimi cinque minuti sono stati giocati con “il cuore oltre l’ostacolo” da parte dei calciatori dell’oratorio della Parrocchia di San Tommaso d’Aquino

Ma non c’è più tempo. L’arbitro fischia la fine della partita.

I rossi della parrocchia di Sant’Achille hanno vinto la semifinale, una partita emozionante ricca di gol, con ottime giocate e colpi di scena.

Il calcio a cinque è un concentrato di emozioni fino all’ultimo secondo.

