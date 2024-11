Caliste:” Il Municipio V presenta un nuovo strumento di dialogo per le realtà sportive e culturali”

“Nel Municipio V – informa il Presidente Mauro Caliste – nasce un nuovo strumento digitale volto a promuovere il dialogo e la collaborazione tra tutte le realtà sportive e culturali presenti sul territorio.

Questo progetto, si propone come una piattaforma sperimentale che consentirà alle associazioni, agli enti e a tutte le realtà iscritte all’albo municipale di promuovere i propri eventi e iniziative.

L’obiettivo di questa iniziativa è quello di rendere più accessibile e visibile l’ampia offerta culturale e sportiva del Municipio V, favorendo un contatto diretto tra le associazioni e i cittadini. Grazie a questo strumento, i residenti avranno a disposizione un unico punto di riferimento per scoprire attività, eventi, corsi e manifestazioni che animano il nostro territorio.

Questa nuova piattaforma si configura come un vero e proprio spazio di incontro virtuale. Le associazioni sportive e culturali potranno registrarsi e pubblicare direttamente le informazioni sui loro eventi, rendendo più semplice la diffusione delle loro iniziative. I cittadini, a loro volta, potranno accedere al sito per esplorare le numerose proposte culturali e sportive del territorio.

Con questo progetto – dichiara il presidente Caliste – vogliamo mettere a disposizione di tutte le realtà associative un nuovo strumento per comunicare e collaborare con i cittadini. Riteniamo che sport e cultura siano fondamentali per la crescita e il benessere della comunità, e questa piattaforma nasce per valorizzare il ricco tessuto sociale del nostro territorio.”

“Vi invitiamo – prosegue il presidente – a scoprire questo nuovo strumento e a partecipare attivamente alla vita del nostro Municipio: insieme possiamo rendere il nostro territorio sempre più vivace, inclusivo e partecipato. Il sito, aperto a tutte le associazioni iscritte agli albi del Municipio V, permette di registrarsi gratuitamente e pubblicare le informazioni relative ai propri eventi e iniziative.

Gli eventi saranno organizzati per categoria e data, permettendo ai cittadini di navigare facilmente tra le diverse proposte e trovare ciò che più li interessa.

Questo nuovo strumento di dialogo rappresenta un’iniziativa sperimentale che verrà costantemente arricchita e migliorata sulla base dei feedback delle associazioni e dei cittadini.

Il Municipio V invita tutte le realtà locali a partecipare attivamente e a contribuire al successo di questa piattaforma che sarà presentata al pubblico il 19 novembre 2024 alle 16:30 presso la Casa della Cultura e dello Sport “Silvio Di Francia”.

