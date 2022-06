“Cantar ridendo” il nuovo progetto del Coro Accordi e Note, con il contributo della Regione Lazio

Il Coro Accordi e Note, in collaborazione con l’Incontro Associazione Culturale di Tor Tre Teste Aps, presenta “Cantar ridendo”, un progetto originale realizzato con il contributo della Regione Lazio, di cui è risultato assegnatario a seguito della partecipazione ad un avviso pubblico per il sostegno ad iniziative di spettacolo dal vivo a carattere amatoriale.

Il progetto propone arrangiamenti originali, realizzati dal M° Roberto Boarini, di brani classici italiani tra il serio e il faceto, precursori da un lato della canzone demenziale sviluppatasi dalla fine degli anni ’70 in poi e dall’altro, forse ancor di più, del teatro-canzone gaberiano.

L’intento è da un lato quello di diffondere, soprattutto tra i più giovani, un repertorio apparentemente loro distante ma che in realtà racconta squarci di vita in un linguaggio tutto da scoprire e recuperare; dall’altro è quello di confermare come la musica sia veicolo di emozioni, di riflessione, di cultura, di vita.

Nello spettacolo brani di Carosone, De André, Gaber, Jannacci, Sordi, per un percorso che accompagnerà il pubblico attraverso diverse “dimensioni”, partendo da quella della risata, toccando quella del sarcasmo, accarezzando la canzone di protesta, per approdare alla dimensione più intima, più personale, dell’introspezione e dell’esplorazione del sé.

“Dopo un breve periodo di “assenza dalle scene”, ma molto produttivo per progetti, prove e crescita artistica, torniamo a proporre un progetto originale interamente ideato e realizzato da noi!”, le parole entusiaste del Maestro Roberto Boarini.

I quattro appuntamenti

Il progetto si sviluppa in quattro appuntamenti:

– domenica 12 giugno 2022 – Palazzo Rospigliosi, Piazza della Indipendenza n. 8 – Zagarolo (RM)

­- martedì 14 giugno 2022 – Fondazione Santa Lucia IRCCS, Via Ardeatina n. 306/354 – ROMA

– sabato 18 giugno 2022 – Comunità di Sant’Egidio Tor Bella Monaca, Via dell’Archeologia n. 74, ROMA

– sabato 19 giugno 2022 – Casilino Sky Park – Viale della Bella Villa, 94 – ROMA

Gli spettacoli, tutti sotto la direzione del M° Roberto Boarini, vedranno la preziosa partecipazione di:

Daniela Di Renzo – voce

Eleonora Giosuè – violino

Andrea Salvi – flauto

Emanuele Rizzo – pianoforte

L’ingresso è libero e gratuito.