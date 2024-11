Canzoniere della Radio, dedicato al centenario all’ICBSA

L’Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi giovedì, 21 novembre 2024 alle ore 15:45 presso l’Auditorium dell’ICBSA, in via Michelangelo Caetani 32, a Roma invita a partecipare a un evento dedicato al centenario della radio, un mezzo che ha segnato profondamente la vita quotidiana degli italiani e la diffusione della cultura musicale.

Saranno ripercorsi i primi cento anni di storia della radio attraverso un programma che include:

Musica da ballo degli anni ’20

Riviste radiofoniche e consigli di economia domestica

Grandi orchestre e interpreti del dopoguerra

Con la direzione del Maestro Max Ciafrei, si esibiranno Laura Seragusa e Simone Calomino, con la partecipazione di Daniela Terreri e Roberto Berlini.

La partecipazione è gratuita.

