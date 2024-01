“Care note armoniose”, concerto all’Associazione Pugliese di Roma

Giovedì 8 febbraio 2024, alle ore 18 in Sala Italia, in via Ulisse Aldrovandi 16, l’Associazione Pugliese di Roma inizierà la serie di Concerti a titolo gratuito in collaborazione con Associazione VOX in ART.

Nel Concerto “Care note armoniose” si esibiranno Michela Marconi, soprano, e Andrea Damiani, liuto.

La presidente dell’Associazione Pugliese di Roma Irene Venturo ricorda, al fine di consentire anche il normale svolgimento delle attività, di RINNOVARE la Quota Associativa per l’Anno 2024. Le modalità di pagamento restano le solite o con BONIFICO intestato ad Associazione Pugliese di Roma

IT72S0760103200000074020041, oppure a mezzo Conto Corrente n. 74020041