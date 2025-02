Carnevale, a piedi o in bici, per le strade di Colli Aniene

L’evento del 2 marzo 2025, probabilmente, non avrà ancora la partecipazione dello storico Carnevale di Rio Aniene, quella sfilata di carri, gruppi e maschere organizzata nei viali di Colli Aniene tra il 1989 e il 1996 con la partecipazione di scuole, associazioni e cittadini, ma ci si sta avvicinando molto e l’importante è che i bambini si divertano e, con la loro contagiosa allegria, rendano il quartiere più gioioso e vivo.

La sfilata, organizzata volontariamente dai genitori di ragazzi che frequentano i plessi del quartiere, si terrà il 2 marzo 2025 a partire dalle 10,30 con appuntamento in viale Fernando Santi, 65 e si concluderà verso le 12,00 al Parco Tiburtino III dove si terrà una esibizione di ballo della scuola Lolly Dance e la premiazione per le migliori maschere. I principali riconoscimenti previsti saranno: Miglior maschera bambini, Miglior maschera di gruppo, Miglior maschera di classe, Miglior maschera adulti. Per concludere al meglio l’evento il programma prevede un Dj party e un gran finale colorato.

L’iniziativa della sfilata di Carnevale è riconducibile a un’idea del Bike To School Colli Aniene che è in stretto contatto con Bike To School Roma e Clean Cities e finalizzata a promuovere la sensibilizzazione sui temi di mobilità dolce, strade scolastiche e zone 30. Argomenti molto caldi a Colli Aniene considerati gli ultimi investimenti sulle strisce pedonali vicino alle scuole.

L’evento è sostenuto informalmente da molte associazioni del quartiere che stanno dando un contributo fattivo e/o un sostegno e incoraggiamento scegliendo però di rimanere anonimi proprio per rendere l’iniziativa quanto più trasversale e partecipata possibile.

La parola d’ordine della manifestazione è: “Se a Carnevale vuoi far festa, salta in bici fai in fretta! E se pedalare non potrai, anche a piedi sfilerai.”

Per iscriversi segui il link:

https://forms.gle/pYnW9LUyWDKzTzUGA

