Carnevale e non solo: a Sorrisopoli 2024 attese oltre duemila mascherine

Domenica 11 febbraio 2024 la città fantastica del Sorriso ospiterà più di duemila persone in maschera tra bambini e adulti in occasione della 24° edizione del “Carnevale e… Non Solo”. Partenza alle ore 15.00 da Via Tor Sapienza per poi convergere in Viale Filippo De Pisis.

Come tradizione vuole, la manifestazione organizzata da TS Idee OdV, quest’anno patrocinata e finanziata dal Municipio V di Roma Capitale, adotta un progetto educativo-solidale sostenendone l’associazione promotrice, e premiandone il rappresentante che con la sua opera porta il sorriso laddove non c’è.

Quest’anno è stato scelto il progetto “Un’esplosione, solo di gioia”, curato dall’organizzazione di Volontariato Sulla Strada presieduta dal suo fondatore Carlo Sansonetti. Tra i diversi obbiettivi dell’associazione c’è quello di eliminare la piaga del lavoro minorile in particolare all’interno del villaggio maya Cerro La Granadilla, a 45 km dalla capitale Guatemala City, dove i bambini dai 4 anni in su sono costretti dalla povertà ad un lavoro violento, schiavo e pericoloso: la costruzione dei petardi e dei fuochi d’artificio. I bambini infatti, con le loro piccole mani, sono ideali per poter assemblare quelle che in gergo si chiamano “mitragliatrici”. È un lavoro alienante e pericoloso, che costringe i bambini a 12/14 ore di fila chini su tavoli di legno a lavorare con la polvere da sparo. Sono esposti continuamente al rischio di esplosioni e ustioni, a volte anche mortali.

Un po’ di storia

Così nel 2001, con una classe di 22 bambini, in una scuola costruita con assi di legno e lamiere e un maestro locale è iniziato tutto. L’anno seguente è stato aggiunto un ambulatorio medico per monitorare lo stato di salute dei bambini. Molti di loro, infatti, soffrivano di forme gravi di malnutrizione e avevano bisogno urgente di medicine, vitamine e cure mediche. Nello stesso anno è stata costruita una mensa scolastica, coinvolgendo le mamme del villaggio nel cucinare a turno per tutti i bimbi presenti. Questa nuova abitudine ha dato una spinta vitale al progetto di Carlo Sansonetti, aumentando la fiducia della popolazione e spingendo sempre più famiglie a iscrivere i propri figli a scuola per poter studiare, essere curati e ricevere un’alimentazione completa. Nel 2005 arriva il riconoscimento come scuola pubblica da parte del Ministero dell’Istruzione Guatemalteco: i bambini erano diventati più di 100. Nel 2012 i primi diplomati e molti di loro oggi già lavorano: si tratta di un lavoro vero, dignitoso, non un lavoro schiavo. A distanza di 20 anni, la scuola ospita circa 300 bambini.

L’evento

Un lavoro grandioso che merita di essere conosciuto e riconosciuto, per questo motivo e per dar maggior forza all’edizione 2024 del Carnevale e Non Solo a Sorrisopoli l’Ambasciata del Guatemala in Italia ha riconosciuto il Patrocinio agli organizzatori della manifestazione, alla quale sarà presente S.E. l’Ambasciatrice Olga María Pérez Tuna. Previste presenze con numeri da capogiro per partecipazione di scuole, associazioni, mamme e papà, giovani e cittadini. Oltre duemila tra bambini e adulti in maschera sfileranno nel tradizionale percorso torsapientino lungo Via Tor Sapienza per poi confluire in Viale Filippo De Pisis, dove il corteo si scioglierà poter assistere ai vari spettacoli e momenti di animazione con la Amaseno Harmony Show Band diretta Dal M° Natalino Como – Danza Clown del Gruppo Scout Agesci Roma108 – Bassa Musica Città Di Molfetta (Ba) – Sbandieratori del Gruppo Scout Agesci Roma122 – I Trampolieri delle Officine Teatrali il Pazzo e la Luna.

Il Tema, la Chiave della Città di Sorrisopoli e il Concorso

I Giardini di Sorrisopoli è il tema da rappresentare quest’anno per i gruppi in maschera che sfileranno a Tor Sapienza con una bellissima novità per quelli scolastici. L’edizione 2024 infatti premierà i primi tre migliori gruppi scuola che rappresenteranno al meglio I Giardini di Sorrisopoli. Si sfideranno per la conquista di tre buoni acquisto in materiale didattico i seguenti istituti: Media Salvo d’Acquisto; Materna Comunale G. Gesmundo, Materna e Primaria G. Gesmundo e M. Pizzicaroli; Materna G. De Chirico; Materna, Primaria e Secondaria Ist. Madonna della Neve; Materna Birago, Materna Ape Birichina; I.C. Pirotta con la Materna e Primaria E. Dickinson.

Ma prima della premiazione il Sindaco di Sorrisopoli, consegnerà la Chiave di questa Città fantastica a Carlo Sansonetti Presidente di Sulla Strada OdV, il riconoscimento a colui che porta il sorriso laddove non c’è. Chi sarà il Sindaco? Vieni a scoprirlo tu stesso!

Un’esplosione, solo di gioia. Doniamo ai bambini Maya un’aula per la loro nuova scuola media. Ti aspettiamo!

www.sullastrada.org www.tsidee.it #carnevaleenonsolo #carnevaletorsapienza #tsidee #torsapienza #sullastradaodv