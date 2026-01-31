Carota: il colore della prevenzione tra carotenoidi, fibre e salute

La carota (Daucus carota L.) è uno degli ortaggi più antichi e diffusi al mondo, coltivato da millenni e oggi parte integrante della dieta mediterranea. Apprezzata per il suo colore brillante e il gusto delicatamente dolce, la carota è molto più di un semplice contorno: rappresenta una delle principali fonti vegetali di carotenoidi e un alimento funzionale di grande rilevanza nutrizionale e preventiva.

Dal punto di vista nutrizionale, la carota è composta prevalentemente da acqua, con un apporto calorico contenuto, ma fornisce una combinazione equilibrata di carboidrati, fibre alimentari e micronutrienti. È una buona fonte di potassio, calcio, magnesio e ferro, oltre a vitamine del gruppo B e vitamina C. La fibra, costituita da frazione insolubile (cellulosa, emicellulosa e lignina) e da frazione solubile (pectine), contribuisce alla regolarità intestinale, al controllo glicemico e alla salute del microbiota.

La vera firma chimica della carota risiede nei carotenoidi, in particolare β-carotene e α-carotene, precursori della vitamina A. La carota è una delle principali fonti di questi composti, fondamentali per la salute della vista, il corretto funzionamento del sistema immunitario e la protezione delle membrane cellulari. La carota contiene una ricca frazione fenolica composta da acidi idrossicinnamici (come l’acido clorogenico), flavonoidi e, in alcune varietà pigmentate, antociani responsabili delle colorazioni viola e rosso intenso.

Numerosi studi dimostrano che i composti bioattivi della carota esercitano una marcata attività antiossidante, contribuendo a neutralizzare i radicali liberi e a ridurre lo stress ossidativo, uno dei principali fattori coinvolti nelle malattie cronico-degenerative. L’assunzione regolare di carote è stata associata a benefici cardiovascolari, al supporto della funzione epatica e a un potenziale ruolo nella prevenzione di alcune forme tumorali, grazie alla sinergia tra carotenoidi, polifenoli e fibre.

Un aspetto di grande interesse è la variabilità nutrizionale legata al colore: le carote arancioni sono particolarmente ricche di α- e β-carotene, quelle rosse contengono anche licopene, mentre le carote viola presentano concentrazioni elevate di antociani e polifenoli, con una capacità antiossidante superiore. Questa diversità rende la carota un esempio virtuoso di biodiversità funzionale applicata all’alimentazione.

Anche la trasformazione e la cottura influenzano la biodisponibilità dei nutrienti: sebbene parte della vitamina C possa ridursi con il calore, la cottura migliora l’assorbimento dei carotenoidi liposolubili. Inoltre, i sottoprodotti della lavorazione, come la polpa residua (pomace), sono oggi valorizzati come ingredienti funzionali ricchi di fibre e carotenoidi, in linea con i principi di sostenibilità ed economia circolare.

In conclusione, la carota si conferma un alimento semplice solo in apparenza: dietro la sua forma essenziale si cela una complessa matrice chimica che la rende un alleato quotidiano della salute, accessibile, versatile e scientificamente solido.

La ricetta: piadina di carote con formaggio squacquerone rucola e speck.

Ingredienti

3 carote grandi

100 g di scamorza affumicata

30 g di parmigiano

120 g Squacquerone

8 fette di speck

Una scarola riccia

Sale q.b.

Pepe q.b.

Olio extravergine d’oliva q.b.

Rucola q.b.

Dosi per 4 piadine

Procedimento

Grattugiate le carote e trasferitele in un mixer. Aggiungete la scamorza affumicata, il formaggio, il sale ed il pepe e mescolate. Disponete la carta da forno su una teglia con l’aiuto di un coppapasta rotondo iniziate a versare il composto formando dei dischi rotondi non troppo spessi. Finite con un giro di olio extravergine d’oliva tutte le piadine. Infornare in forno statico a 180° per 20 minuti. Una volta cotte, capovolgetele e condite con formaggio squacquerone, rucola e speck.

Chef Nausica Ronca

♦ Questo articolo fa parte della rubrica “Le tre C della Salute: Cibo, Chimica, Cucina”, un viaggio tra scienza e sapori della cucina mediterranea, a cura del Prof. Stefano Cinti.

