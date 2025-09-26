Casal Monastero, grande partecipazione al corso di manovre salvavita

Si è svolto giovedì 25 settembre, presso i locali di Via Poppea Sabina a Casal Monastero (IV Municipio), l’incontro organizzato da Planet Solidarietà APS dedicato alle manovre salvavita e all’utilizzo del defibrillatore (BLSD).

Un appuntamento che ha visto la partecipazione attiva di numerosi cittadini, con dimostrazioni pratiche su adulti, neonati e casi particolari come il soccorso alle donne in gravidanza. Il pubblico ha avuto modo di assistere alle esercitazioni e di provare direttamente le tecniche di primo intervento.

La formazione è stata guidata da Antonio Crescente, istruttore BLSD, con il coordinamento di Alessandro Mattioli, responsabile organizzazione di Planet Solidarietà APS. Presenti anche il fondatore Francesco Figliomeni, la presidente Luisella Di Curzio e i numerosi volontari dell’associazione, sempre impegnati nella promozione della sicurezza e della prevenzione.

L’evento ha rappresentato un momento di grande valore per la comunità locale, confermando l’impegno di Planet Solidarietà APS nella diffusione della cultura della cardioprotezione.

La speranza è che iniziative come questa possano radicarsi sempre di più anche nel territorio del IV Municipio, contribuendo a costruire una comunità più preparata, sicura e solidale.

