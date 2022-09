Casina di Raffaello, attività per bambine e bambini dal 13 settembre al 30 ottobre 2022

Dalla metà di settembre Casina di Raffaello, lo spazio arte e creatività di Roma Capitale, gestito in collaborazione con Zètema Progetto Cultura, è pronta ad accogliere con un nuovo e ricco calendario di attività ludico-educative le bambine e i bambini desiderosi di giocare insieme e di imparare divertendosi.

Dal 13 settembre al 30 ottobre , dal martedì alla domenica, i bimbi dai 24 ai 36 mesi potranno esprimersi sperimentando diversi materiali e tecniche creative con l’affettuosa collaborazione dei genitori. I bambini dai 3 ai 5 anni si cimenteranno con la tecnica di stampa del monotipo, realizzeranno una bomba di semi per creare un simpatico angolo verde, o ancora faranno viaggiare la fantasia sulle ali di un aquilone colorato. Infine, i bambini dai 6 agli 11 anni si divertiranno a dipingere i rumori come gli artisti futuristi, a scoprire la poetica nonsense del dadaismo attraverso la tecnica del collage, oppure a creare su carta un’opera di street art.

La partecipazione a ciascun laboratorio è di 7€ a bambino. La prenotazione alle attività e il relativo pagamento online sono obbligatori telefonando al call center 060608 (attivo tutti i giorni ore 9-19).

Inoltre anche quest’anno Casina di Raffaello, nei pomeriggi di sabato 1° e domenica 2 ottobre, parteciperà con i laboratori Argilla: viaggio nella storia e Come un libro aperto (entrambi per bambine/i di 3-11 anni) alla 13^ edizione del Festival della Letteratura di Viaggio.

Dal 4 ottobre al via anche due progetti speciali: Alla scoperta delle emozioni (per bambini di 24-36 mesi) e Let’s play together! (per bambini di 4-7 anni). Il primo prevede un ciclo di incontri e attività creative e sarà condotto dalla psicologa dell’età evolutiva Federica Paoletti, mentre il secondo si articola in un ciclo di laboratori teatrali in lingua inglese condotti da Natalìa Cavalleri e Chiara Carpentieri, attrici ed operatrici teatrali per l’infanzia.

Tutte le attività in presenza sono organizzate nel rispetto delle disposizioni per il contenimento della diffusione del Covid-19.

Info e dettagli su programma, costi e orari sono consultabili sul sito www.casinadiraffaello.it e sulle relative pagine social.

Si segnala infine che per il nuovo anno scolastico 2022/2023 le scuole (asili nido, scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado) potranno usufruire dello specifico programma di laboratori attivo dal 13 settembre 2022 al 9 giugno 2023. In base alle esigenze di ciascuna classe, i laboratori potranno svolgersi a Casina di Raffaello oppure nelle stesse scuole. Per maggiori info e richieste le scuole possono scrivere a casinadiraffaello.scuole@gmail.com.

CALENDARIO DELLE ATTIVITA’ PER IL PUBBLICO

PER BAMBINE/I DAI 24 AI 36 mesi accompagnati da 1 genitore

Mercoledì alle ore 15.00, giovedì e venerdì alle 16.30

Coloro con le dita

Liberi di sporcarsi le mani, liberi di colorare, liberi di giocare! Durante questo laboratorio i bimbi dipingeranno con dei particolari colori a dita adatti ai piccoli. Potranno sperimentare mischiando tra loro i colori e scoprire la magia dell’incontro tra giallo e blu nel disegnare verdi fili d’erba e rane saltellanti.

Durata del laboratorio: 40 minuti circa. Costo: 7€ bambino + adulto. Max 5 bambini + 5 adulti

Sabato alle 11.00 e domenica alle 16.30

Argilla

La manipolazione dell’argilla, materiale naturale così ricco di potenzialità, favorisce lo sviluppo della manualità: i bambini, accompagnati da un adulto e guidati dalle operatrici, impareranno a modellare palline, sfoglie e colombini per dare vita a un oggetto interamente creato da loro.

Durata del laboratorio: 40 minuti circa. Costo: 7€ bambino + adulto. Max 5 bambini + 5 adulti

Sabato alle 16.30 e domenica alle 11.00

Tattile

Bambini e genitori potranno sperimentare un approccio tattili libero con materiali naturali e artificiali. Ispirati dalla lezione di Bruno Munari scopriranno con mani e piedi diverse sensazioni con oggetti lisci e ruvidi, duri e mrbidi, caldi e freddi e creeranno loro stessi una composizione tattile.

Durata del laboratorio: 40 minuti circa. Costo: 7€ bambino + adulto. Max 5 bambini + 5 adulti

PER BAMBINE/I DAI 3 AI 5 ANNI

Martedì e sabato alle 15.00 e domenica alle 10.30

Stampare la natura

La natura che ci circonda nasconde forme bellissime e a volte inaspettate. Anche a Villa Borghese si possono raccogliere e osservare foglie e fiori diversi. In questo laboratorio i bambini sfrutteranno le forme della natura per creare fantastiche composizioni che verranno poi stampate con la tecnica del monotipo.

Durata del laboratorio: 50 minuti circa. Costo: 7€ intero. Max 10 bambini

Mercoledì alle 16.30 e sabato alle 12.00

Una bomba di semi

Un laboratorio per giardinieri in erba, per portare a casa un pezzetto di primavera: con un mix di ingredienti semplici e naturali, i bambini impastano una bomba di semi, che esploderà seguendo i ritmi lenti della natura, creando un nuovo angolo verde.

Durata del laboratorio: 50 minuti circa. Costo: 7€ intero. Max 10 bambini

Giovedì e domenica alle 15.00 e sabato alle ore 17.30

Un filo di vento

A volte basta davvero poco per volare con la fantasia: con un po’ di vento e una bella rincorsa, un aquilone colorato, costruito con carta e spago, spiccherà il volo sui prati di Villa Borghese proprio come un uccello variopinto.

Durata del laboratorio: 50 minuti circa. Costo: 7€ intero. Max 10 bambini

PER BAMBINE/I DAI 6 AGLI 11 ANNI

Martedì alle 16.30, sabato alle 15.00 e domenica alle 12.00

Zang Tumb Tumb

Si può dipingere un rumore? Tra scoppi, rombi di tuono, fischi, bisbigli, sibili e sbuffi, scopriamo l’arte dei rumori futurista e come pittori diamo vita a un concerto di rumori con colori e pennelli!

Durata del laboratorio: 50 minuti circa. Costo: 7€ intero. Max 12 bambini

Venerdì alle 15.00 e domenica alle 17.30

Dada collage

“Dada non significa nulla”, come scrisse Tristan Tzara sul Manifesto del movimento artistico nel 1918. Durante il laboratorio, i bambini liberano immagini da riviste, giornali e depliants e creano nuove composizioni imprevedibili e nonsense tramite la tecnica del collage, con l’aggiunta di colori, carta e altri materiali.

Durata del laboratorio: 50 minuti circa. Costo: 7€ intero. Max 12 bambini

Sabato alle 10.30 e domenica alle 15.00

Un murales di carta

Gli artisti di strada riempiono le pareti delle città di tag ed enormi disegni colorati con bombolette spray, noi giocheremo a comporre un piccolo graffito sulla carta creando stencil per inventare forme nuove e usando pennarelli neri per firmare la nostra prima opera di street art.

Durata del laboratorio: 50 minuti circa. Costo: 7€ intero. Max 12 bambini

PROGETTI SPECIALI

Alla scoperta delle emozioni

Martedì 4, 11, 18 e 25 ottobre; 8 e 15 novembre. Ore 15.00

Bambini di 24-36 mesi

Le emozioni svolgono importanti e fondamentali funzioni, poiché rappresentano delle forme comunicative che influiscono sulla relazione e ci permettono di esprimere bisogni e necessità.

L’educazione emotiva permette al bambino di conoscere sé stesso, le proprie potenzialità e fragilità e lo guida nell’instaurare rapporti relazionali con gli altri basati sulla collaborazione, il rispetto e il dialogo.

Il ciclo di incontri Alla scoperta delle emozioni, curato e condotto dalla psicologa dell’età evolutiva Federica Paoletti, è rivolto ai bambini divezzi (24-36 mesi) accompagnati da un adulto.

Il libro I colori delle emozioni di Anna llenas sarà la “guida” durante i laboratori settimanali e accompagnerà i bambini alla scoperta delle emozioni principali: gioia, tristezza, paura, rabbia, calma, amore.

Pittura, manipolazione e attività creative con vari tipi di materiali aiuteranno i partecipanti ad esplorare ogni singola emozione e a cercare di trarre il massimo dall’esperienza.

Durata: 1 ora circa. Costo: 12€ un appuntamento; 60€ tutto il ciclo. Max: 6 bambini + adulto.

Let’s play together!

Sabato 15 e 29 ottobre; 12 e 26 novembre. Ore 16.00

Bambini: 4-7 anni

Let’s play together è un progetto a cura della compagnia teatrale BLOOM theatre, che prevede un ciclo di laboratori teatrali in lingua inglese condotti da Natalìa Cavalleri e Chiara Carpentieri, attrici ed operatrici teatrali per l’infanzia.

Ogni incontro, interamente condotto in lingua inglese (con le necessarie traduzioni in italiano) sviluppa un tema diverso attraverso attività di tipo teatrale (giochi teatrali, drammatizzazioni di piccole scenette, ombre cinesi, teatro dei burattini), musicale (canti e filastrocche in lingua inglese), artistico-manuale e coreografico. Attraverso queste attività teatrali, dai giochi d’insieme a quelli in coppia, dall’improvvisazione alla messa in scena, i bambini saranno protagonisti e avranno la possibilità di apprendere con semplicità la lingua straniera.

Con un approccio alla lingua attivo e creativo i bambini imparano agendo in prima persona in un contesto reale. Vengono coinvolte abilità espressive come l’attività motoria, il canto, l’uso della voce, la coordinazione, il ritmo, la manualità, che accompagnano l’apprendimento della lingua straniera e contribuiscono a renderlo divertente e naturale. Diventando “attori” in prima persona, si acquisisce una padronanza attiva della lingua straniera, che diventa un reale mezzo di comunicazione, e si è in grado di agire in un contesto linguistico diverso.

La lingua straniera diventa sempre più familiare e non viene più percepita come lontana, difficile o incomprensibile, ma semplicemente come un linguaggio diverso da quello usato quotidianamente, che assume connotati di notevole espressività, in quanto connesso all’attività teatrale.

L’attività teatrale è parte organica di un progetto educativo che ha bisogno di poche e precise regole, una grammatica teatrale che permetta di liberare e sviluppare la fantasia, mettendo il bambino in una modalità d’ascolto rilassata e giocosa, preparandolo così ad assimilare creativamente l’inglese.

Durata: 2 ore circa. Costo: 25€ un appuntamento; 90€ tutto il ciclo. Min 8 max 18 bambini.

CASINA DI RAFFAELLO

Via della Casina di Raffaello (Piazza di Siena – Villa Borghese)

Orario di apertura al pubblico

Da martedì a venerdì: ore 10.00-18.00

Sabato, domenica e festivi: ore 10.00-19.00

Chiusura: tutti i lunedì

Costi dei laboratori: 7€ a bambino

Costi laboratori Progetti Speciali: 12€ e 25€ a bambino

La prenotazione e il pagamento online sono obbligatori chiamando il call center 060608.

Scuole

Per informazioni e richieste scrivere a: casinadiraffaello.scuole@gmail.com

www.casinadiraffaello.it

Facebook: @Casina di Raffaello-LudotecaaVillaBorghese – Instagram: @casinadiraffaello