Casini-Leoncini- Marziali (IV): bene sentenza consiglio di stato su associazione Maggiolina

“La sentenza del Consiglio di Stato che restituisce a Roma Capitale gli spazi dei locali di proprietà comunale, in via Bencivenga, abusivamente occupati per anni dall’Associazione La Maggiolina è una buona notizia.

Viene finalmente ristabilito un principio di legalità con una pronuncia definitiva della giustizia amministrativa che abbiamo sempre auspicato e ritenuto oltre tutto un esito inevitabile della vicenda, vista la morosità esorbitante che si è via via accumulata nel tempo e l’uso scorretto dell’immobile da parte dell’Associazione, che continuava a svolgere attività di organizzazione di eventi aperti al pubblico e somministrazione di alimenti e bevande nonostante una concessione scaduta ben 11 anni fa.

Ora ci auguriamo che la sentenza si traduca presto nel recupero effettivo di quegli spazi perché siano nuovamente valorizzati e restituiti alla comunità nel pieno rispetto delle regole”.

Lo dichiarano Valerio Casini e Francesca Leoncini, consiglieri capitolini di Italia Viva, e Marta Marziali, consigliera Iv del Municipio III.

