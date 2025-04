Centocelle: un quartiere groviera

Da alcune settimane, se non mesi il V municipio ed in particolare Centocelle, è diventata sede di una serie infinita di mini-cantieri che stanno esasperando l’infinita pazienza dei residenti e del settore del commercio che è quello più penalizzato.

L’abbattimento contemporaneo di due strutture, tra l’altro contigue (via delle Acacie e via dei Castani), il rifacimento dei binari del tram (via Bresadola, via Parlatore, via dei Castani), scavi per condutture varie (via degli Olivi, via dei Castani) stanno esacerbando i cittadini a causa di viabilità, parcheggi, inquinamento acustico e non.

Inoltre non poteva mancare la ciliegina sulla torta di alcune strade chiuse (e parzialmente chiuse), con transennamenti per improvvisi avvallamenti del manto stradale (via dei Gelsi, via delle Resede) che hanno costretto l’Atac alla deviazione di alcuni percorsi di linee di autobus su strade adiacenti, amplificandone le criticità.

Naturalmente i solleciti inoltrati da tanti residenti, si sono finora scontrati con la macchina burocratica delle competenze delle amministrazioni (municipio? comune?) e, come al solito, i contribuenti restano stritolati dagli ingranaggi di questa macchina.

Parafrasando un vecchio film di Benigni del 1984: Non ci resta che…. attendere.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.