Nel giardino di via del Campo la panchina oscenamente sporcata da una grande scritta non ha subito modifiche, rispecchia ancora la foto pubblicata nell’articolo del 10 novembre 2026 da Abitare A Roma:

Tommy non ha dimenticato quella scritta a stampatello e ha portato in classe una copia dell’articolo pubblicato da Abitare A Roma e vuole parlare con tutta la classe, assieme alla sua maestra:

«A scuola sto appena imparando qualche parola di inglese come hello, cat, dog, blue, la parola fuck non l’ho mai sentita ma suona come una parolaccia, la parola police invece si intuisce.

Mia madre mi ha spiegato che dall’unione delle due parole FUCK e POLICE si crea una espressione volgare che viene usata per esprimere rabbia e ostilità verso le forze dell’ordine.

Maestra, perché nessuno sino ad oggi l’ha cancellata sulla panchina? Ai bambini dicono che le cose che si sporcano si lavano o si sistemano.

Il parco giochi di via del Campo è stato appena inaugurato con una festa e con il taglio del nastro, hanno detto che è diventato un posto “nuovo”, ma continuare a vedere tutti i giorni quella scritta fa sembrare quel posto già trascurato, come se chi doveva averne cura si fosse dimenticato.

Maestra, secondo lei ci sarà qualcuno che nei prossimi mesi provvederà a far cancellare quelle lettere bianche, grandi e aspre, sulla panchina del giardino di via del Campo?

Mia madre mi ha detto che nel V Municipio sono molto attive le associazioni e i comitati ambientali, che spesso sopperiscono alle carenze di manutenzione ordinaria e svolgono un ruolo chiave di presidio civico, come la cura dei parchi e il monitoraggio contro il degrado.

Mamma ha detto che è molto strano il loro non intervento, specialmente dopo che dei giornali hanno evidenziato e fotografato un fatto specifico.

Mamma, comunque, invierà il link dell’articolo del 10 novembre 2026 pubblicato da Abitare A Roma alla pagina facebook dell’Assessore all’Ambiente del V Municipio, lei è sicura che lui interverrà.»

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