I cantieri per la realizzazione della linea tranviaria Togliatti tornano a incidere sui servizi essenziali della periferia est di Roma. All’altezza dell’incrocio con via Prenestina, durante gli interventi legati alla nuova infrastruttura su ferro, una condotta idrica è stata danneggiata, lasciando a secco una parte del quartiere di Centocelle e bloccando la regolare distribuzione dell’acqua nelle abitazioni e negli esercizi della zona.

La richiesta di intervento immediato e chiarezza sulle tempistiche

Sull’accaduto interviene Daniele Rinaldi, consigliere di Fratelli d’Italia in Municipio V, puntando l’attenzione sulle ricadute sociali ed economiche del disservizio e sulla necessità di informare l’utenza: «Un episodio che crea inevitabili disagi a famiglie, anziani e attività commerciali. È necessario che Acea intervenga con la massima tempestività per riparare il guasto e ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile. Chiediamo inoltre che i cittadini vengano costantemente aggiornati sui tempi di ripristino. I residenti di Centocelle meritano attenzione, servizi efficienti e rispetto».

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