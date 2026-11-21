Si sta materializzando un ennesimo incubo a Centocelle con gli imminenti lavori che riguardano il tratto dell’incrocio tra via delle Acacie e via dei Castani. Improvvisamente sono comparsi degli avvisi con cartelli e relativi nastri biancorossi, i quali annunciano i divieti di sosta dal giorno lunedì 23 fino a fine lavori.

A parte che non compare in nessun cartello, per conto di chi si eseguono tali lavori che naturalmente creeranno ulteriori criticità ai residenti e agli esercenti (caos, parcheggi, polvere, rumori, ecc.), ma la situazione sarebbe di normale amministrazione se non ci fosse di mezzo una storia grottesca antecedente.

Di lavori in quel punto strategico di Centocelle con conseguenti scavi, se ne sono eseguiti a decine nel corso degli ultimi mesi, come può ben testimoniare Abitare A, tutti per motivazioni diverse: (Acea per servizi idrici ed elettrici, Italgas, guasti in condutture varie, posa in opera della fibra ottica, installazione del semaforo smart, ecc.).

Ci sarebbe da ridere se non ci fosse da piangere per una situazione che definire kafkiana sarebbe oltremodo riduttiva. È ormai pleonastico chiedere l’ottimizzazione e il coordinamento per la pianificazione dei lavori futuri? I residenti e i commercianti della zona chiederebbero delle risposte adeguate…

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente Anche un piccolo contributo fa la differenza