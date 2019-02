Chievo-Roma 0-3: prova di forza

Vittoria importante in chiave Champions per i romani, che forse per la prima volta in campionato, vincono senza mai soffrire, imponendo dal primo all’ultimo minuto la loro evidente superiorità.

Nella 23ª giornata del campionato di serie A i giallorossi infatti, dominano in lungo ed in largo con l’ultima in classifica e si preparano nel migliore dei modi alla gara con il Porto, vero e proprio spartiacque di tutta la stagione.

La cronaca della gara vede gli ospiti subito in vantaggio, grazie ad una magia di El Shaarawy su imbucata centrale di testa di Nzonzi dopo un rinvio approssimativo della difesa clivense. Il gol al 9’ spiega la strada ai romani, che comunque stasera sembrano attenti e concentrati in ogni zona del campo fin dal fischio iniziale. La difesa inedita con Mirante e Marcano titolari a causa delle defezioni di Olsen e Manolas, non concede nulla agli avversari ed al 18’ Dzeko scherza in area con il suo avversario diretto, trafiggendo Sorrentino per la seconda volta. I padroni di casa vengono sommersi dalla marea giallorossa, che almeno nel primo tempo potrebbe segnare minimo altri tre gol. Nella ripresa gli uomini di Di Francesco continuano a spingere sull’acceleratore ed al 6’ una grande azione in velocita’ libera al tiro Kolarov, che non sbaglia e chiude definitivamente la gara. Il resto della competizione è’ pura accademia, con gli ospiti che pensano prevalentemente a non farsi male in vista della gara di coppa e con i padroni di casa che si preoccupano di non subire la goleada. Le occasioni da gol per i giallorossi continuano a fioccare, senza pero’ che questi incrementino ulteriormente il tabellino ed alla fine la soddisfazione maggiore dell’allenatore, sara’ quella di essere riusciti a mantenere per una volta la loro porta inviolata. Martedì sera nella gara piu’ importante della stagione, si capira’ se la gara di oggi sarà stata veritiera sulle reali condizioni fisiche e mentali della squadra.

CHIEVO (4-3-1-2): Sorrentino; Frey (39′ Depaoli)(72′ Schelotto), Rossettini, Bani, Barba; Leris, Dioussè, Hetemaj (58′ Piazon); Giaccherini; Stepinski, Djordjevic. A disposizione: Caprile, Semper, Cesar, Jaroszynski, Rigoni, Pucciarelli, Kiyine, Grubac, Meggiorini. Allenatore: Di Carlo.

ROMA (4-3-3): Mirante; Karsdorp, Marcano, Fazio, Kolarov; Zaniolo (76′ De Rossi), Nzonzi, Cristante; Schick (58′ Florenzi), Dzeko, El Shaarawy (85′ Kluivert). A disposizione: Fuzato, Greco, Jesus, Santon, Pastore, Coric. Allenatore: Di Francesco.

ARBITRO: Abisso di Palermo.

MARCATORI: 9′ El Shaarawy (R), 18′ Dzeko (R), 51′ Kolarov (R)

NOTE: Ammoniti: Barba (C); Cristante, Zaniolo (R). Recupero: 1’pt e 3’st. Calci d’angolo: 8-7.