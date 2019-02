Chievo Verona-Roma 0-3, le pagelle

CHIEVO-ROMA

Chievo: Sorrentino 6; Frey 5 (39′ Depaoli 5 (72′ Schelotto 6)), Bani 5, Rossettini 5, Barba 5; Leris 5, Diousse 5,5, Hetemaj 4,5 (59′ Piazon 5); Giaccherini 6; Stepinski 5, Djordjevic 5. All. Di Carlo 5,5

Roma:

Mirante 7: Due parate strepitose, purtroppo a gioco fermo, ma nel complesso entra reattivo al punto giusto non facendo rimpiangere il titolare. Un giocatore su cui poter contare all’occorrenza

Karsdorp 6,5: Non deve strafare e a livello difensivo è molto più preciso. Giocando si impara e lui sta riducendo gli errori difensivi sia nelle diagonali che nelle marcature (per un olandese alla prima vera stagione in serie A non è poco). A livello offensivo non si discute e sta guadagnando minuti importanti per rientrare in condizione

Fazio 6,5: Prestazione da leader difensivo. Si avvantaggia della scarsa pressione offensiva dei clivensi e riesce a tornare ai suoi livelli migliori

Marcano 6,5: Stavolta convince, sia nel tenere la posizione, che nelle marcature. Solo un errore nella ripresa in cui perde scioccamente palla sulla sinistra in una zona calda, ma si fa perdonare con buoni recuperi e “dighe” difensive preziose

Kolarov 7,5: Forte e carismatico, ce ne fossero di giocatori come lui. Sa gestirsi e ripartire, garantendo nel finale una super azione sulla fascia, in concorso con El Shaarawy e Dzeko, che si conclude con un suo gol meraviglioso. Prosegue senza senso la polemica con i tifosi. Che società, allenatore e capitano facciano da mediatori

Cristante 7: Essenziale nella mediana. Ogni palla la trasforma in qualcosa di buono per la squadra. Si fa trovare sempre nella posizione giusta e sa staccare e alzare il ritmo della squadra spaccando l’equilibrio dei padroni di casa

Nzonzi 6,5: Il lavoro sporco lo fa lui, unico mediano a guardia della difesa, ma stavolta l’avversario è meno pressante e può arrangiarsi a dovere. Suo l’assist di testa per la rete del Faraone

Zaniolo 6: Parte bene, come sempre, con la sua solita classe e un fisico inattaccabile che gli permette di portare avanti il baricentro della squadra. È suo il primo squillo di tromba con un tiro insidioso da fuori area. Nella ripresa cala vistosamente

(76′ De Rossi) s.v.

Schick 6: Buona gara di sacrificio e pochi guizzi. Peccato per l’infortunio

(59′ Florenzi) 6: Mette in ghiaccio la fascia destra

Dzeko 8: Prestazione gigantesca che da tempo i tifosi si aspettavano. Porta a spasso i difensori gialloblu e segna di giustezza sul secondo palo beffando Sorrentino. E’ il vero trascinatore della squadra, e come una trattore sbaraglia gli avversari e regala perle ai compagni. Nella ripresa è ancora devastante e a parte la traversa presa potrebbe segnare molto di più. Scalda i motori per la Champions

El Shaarawy 7,5: Anche il Faraone si esalta e in attacco conferma di essere il miglior capocannoniere della squadra. Non spreca l’assist di Nzonzi e purga Sorrentino con un gol pregevole. Poi è sempre pericoloso e pungente sulla sinistra. Artefice dell’azione che porta alla terza rete

(86′ Kluivert)

All. Di Francesco 7: Stavolta ha ragione lui. Con una formazione ultra offensiva, che ha fatto tremare i tifosi, visti i precedenti in trasferta, la squadra domina senza paure giocando quasi sempre nella metà campo avversaria con un pressing finalmente organizzato e sostenuto da tutti gli undici. Non si potrà giocare sempre a questo ritmo, ma di certo questa gara rinfranca gli animi

Arbitro: Rosario Abisso 6: Gestisce correttamente