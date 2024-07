Ci ha lasciato Francesco Pittoni, presidente del Fogolâr Furlàn di Roma

Si terranno domani, sabato 3 luglio 2024 alle ore 9, a San Lorenzo Fuori le Mura, piazzale del Verano 3 i funerali di Francesco Pittoni, presidente del Fogolâr Furlàn di Roma che guidava dal 9 giugno del 2014.

Un grave lutto per la comunità friulana di Roma e per l’Ente Friuli nel Mondo quello di Pittoni che è improvvisamente mancato il 9 luglio scorso. Ne hanno dato notizia i figli Paolo e Francesca e i colleghi del consiglio direttivo del Fogolâr, profondamente scossi dalla sua morte, avvenuta in seguito a complicazioni post-operatorie dopo un intervento chirurgico programmato.

Pittoni, nato a Roma 82 anni fa da una famiglia originaria di Imponzo di Tolmezzo, aveva mantenuto un forte attaccamento con le sue radici carniche. Ingegnere di formazione, aveva al suo attivo una lunga e brillante carriera, scandita da molti importanti progetti legati alla realizzazione di grandi impianti e infrastrutture in tutto il mondo: reti di oleodotti, impianti petrolchimici, infrastrutture civili e industriali e grandi opere viarie come lo Storebaelt Brige in Danimarca. Dal 2001 al 2007 ha operato nel Gruppo FS prima come Direttore di Progetto dell’Alta Velocità Bologna-Firenze-Roma, poi come referente per gli appalti dell’area nord-est.

Irene Venturo, presidente dell’Associazione Pugliese di Roma ha espresso la vicinanza della sua associazione e dell’intera UNAR al dolore della famiglia di Francesco Pittoni

Al Fogolâr di Roma e ai familiari le sentite condoglianze della Redazione di Abitare a Roma, di cui Francesco Pittoni è stato un attento lettore.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙