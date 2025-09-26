Cieli di Pace e la città si colora con il Festival dello Stupore

Domenica 5 ottobre, dalle ore 16:00 alle 19:00, il Parco Giovanni Palatucci (Tor Tre Teste) ospiterà Cieli di Pace, evento inaugurale del Festival dello Stupore, promosso dalla Comunità di Sant’Egidio.

L’iniziativa, aperta a grandi e piccoli, offrirà spettacoli di musica, teatro e danza urbana, illusioni, laboratori a cielo aperto e momenti di lettura.

Non mancheranno testimonianze dal quartiere e dal mondo, per immaginare insieme un futuro di pace e solidarietà. Ingresso da via Locorotondo angolo via Vieste.

Il lancio collettivo di aquiloni

Cuore simbolico della giornata sarà il lancio collettivo di aquiloni, accompagnato dalla presentazione dei lavori realizzati nelle scuole.

Ogni partecipante riceverà in regalo un aquilone personalizzato del Festival dello Stupore: un gesto semplice ma potente per colorare il cielo con un messaggio universale di speranza.

Accanto ai momenti di festa, ci sarà spazio anche per la solidarietà. Durante l’evento verrà organizzata una raccolta di materiale scolastico destinato ai bambini che vivono in zone di guerra, sostenuti dalla Comunità di Sant’Egidio. Un piccolo ma importante contributo che unisce la gioia della condivisione a un aiuto concreto.

