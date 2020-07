CineVillage Talenti, il programma fino al 2 agosto 2020

Roma, lunedì 27 Luglio 2020 ha preso il via la prima settimana di incontri al CineVillage Talenti, all’insegna dei grandi appuntamenti con attori e registi del Cinema italiano che interverranno in un esclusivo incontro con il pubblico alle 20:30.

Ieri sera, sul palco dell’arena, è salito il regista Francesco Fanuele, accompagnato dalle attrici Silvia d’Amico e Fotinì Peluso, per presentare la proiezione del suo primo lungometraggio, IL REGNO. Il dibattito introduttivo prima del film, è stato moderato dal Presidente del SNCCI, Franco Montini.

Martedì 28 sarà proiettato l’ultimo film di Gabriele Muccino, GLI ANNI PIÙ BELLI. Il film sarà introdotto dallo stesso regista e dall’attore Francesco Centorame, intervistati sul palco dal giornalista Franco Montini, per rivelare aneddoti e curiosità sul film.

Mercoledì 29 sarà la volta di Agostino Ferrente, regista vincitore dei David di Donatello 2020 come miglior documentario con SELFIE, sulla lotta alla camorra. L’incontro sarà moderato dall’Assessore alla Cultura del Muncipio III, Christian Raimo.

Il regista Matteo Garrone farà la sua apparizione sul palco del CineVillage giovedì 30, portando con sé la pellicola di PINOCCHIO che sarà proiettata dopo il dibattito tra il regista e Franco Montini, Presidente del SNCCI.

La settimana di presenze eccellenti si chiuderà venerdì 31 alla presenza del regista Marco Bellocchio e della montatrice Francesca Calvelli che introdurrano il film, vincitore di ben sei David di Donatello, IL TRADITORE, insieme a Franco Montini.

La serata sarà anticipata dal primo della serie di incontri con le NOTTI DI SCIENZA, a cura del progetto NET. Si inizia con l’appuntamento dal titolo “Il Cielo è sempre più blu…? Cambiamenti climatici e inquinamento: l’impatto e le soluzioni”, con la partecipazione di Antonello Pasini e Cinzia Perrino, ricercatori dell’Istituto sull’inquinamento atmosferico del CNR. Conduce il giornalista e divulgatore Marco Gisotti.

Durante il fine settimana le proiezioni non andranno in vacanza, sabato 1 agosto sarà possibile vedere il film CENA CON DELITTO – KNIVES OUT, di R. Johnson, mentre domenica 2 agosto il programma proseguirà con I MISERABILI di Ladj Ly.

Il Progetto è realizzato grazie al contributo di Roma Capitale e Regione Lazio, con il sostegno della Camera di Commercio di Roma.

Il “CineVillage Parco Talenti” si configura come uno spazio polivalente dentro cui far convivere proiezioni cinematografiche, incontri letterari, sport, scienza, stand commerciali, food&bevarage.

L’evento è organizzato da AGIS Lazio Srl, in collaborazione con ANEC Lazio, e patrocinato da Confcommercio, il Municipio Roma III, in collaborazione con CONI Lazio e con il supporto di CNB Comunicazione e Impreme Spa.

Quest’anno il Progetto “CineVillage Talenti” si avvale della collaborazione dell’Accademia del Cinema italiano – Premi David di Donatello, nell’ambito dell’iniziativa nazionale “Moviement Village”, per il rilancio del Cinema.

In occasione della proiezione di film candidati e premiati all’ultima edizione dei Premi David di Donatello, il pubblico potrà assistere alla visione di contributi originali in cui i candidati e i vincitori si raccontano in esclusiva (pillole storie, interviste e video selfie).

Il Progetto “CineVillage Talenti” è risultato vincitore dell’Avviso Pubblico ESTATE ROMANA 2020-2021-2022 e fa parte di ROMARAMA 2020, il palinsesto culturale promosso da Roma Capitale.

INFORMAZIONI UTILI:

Indirizzo Parco Talenti: Via Arrigo Cajumi angolo via Ugo Ojetti

Biglietti:

Intero: 6 euro; Ridotto: 5,50; Online: 5 euro

Abbonamenti: 10 ingressi: 35 euro; 5 ingressi: 22 euro

Sito web: www.cinevillageroma.it email: info@cinevillageroma.it

CONVENZIONI:

Bibliocard

ATAC: Abbonati Metrebus e Possessori BIT vidimati in giornata

FAI

INTERCLUB

Per i titolari della LAZIO YOUTH CARD, il prezzo del biglietto sarà di 5 euro (ad esclusione di eventi e anteprime). Gli utenti potranno usufruire di tale agevolazione mostrando direttamente alla cassa la schermata con i dati della tessera o acquistare il biglietto online.

Agevolazioni per acquisti online, al fine di non creare assembramenti davanti alla Casse e permettere un ingresso ordinato in linea con le misure sanitarie anti- Covid.