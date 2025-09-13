Cinghiali, via libera agli agricoltori: Coldiretti ottiene il nuovo modello operativo per difendere i raccolti

Coldiretti aveva lanciato l’allarme, la Regione Lazio ha risposto. Dopo mesi di richieste e pressioni, arriva il nuovo “modello di comunicazione per la difesa del patrimonio fondiario”, uno strumento che promette di cambiare la gestione dell’emergenza cinghiali e di offrire finalmente un supporto concreto ai produttori agricoli.

Il modulo, scaricabile dal sito di Coldiretti e dai portali degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC), consentirà agli agricoltori di segnalare i danni subiti e di avviare le procedure necessarie per difendere le proprie coltivazioni.

Danni che, come più volte denunciato dalla principale organizzazione agricola italiana, possono arrivare a compromettere fino all’80% dei raccolti.

«È un risultato concreto che tutela i nostri agricoltori e che rappresenta una risposta immediata a un’emergenza che da anni compromette raccolti e sicurezza stradale» ha dichiarato David Granieri, presidente di Coldiretti Lazio.

L’associazione, già a fine agosto, aveva invocato “chiarezza e operatività” nell’attuazione del Priu, il Piano regionale di interventi urgenti approvato a fine 2024 per affrontare sia la proliferazione dei cinghiali che il rischio della peste suina africana.

La novità più rilevante riguarda le modalità di intervento: gli agricoltori in possesso di licenza di caccia e che abbiano frequentato un corso abilitante potranno eseguire direttamente i prelievi o affidarsi a un selecontrollore.

In altre parole, i cinghiali avvistati nei terreni agricoli potranno essere abbattuti, ma solo nel rispetto di una procedura autorizzata e regolamentata.

Un passaggio che Coldiretti definisce «svolta storica», soprattutto dopo le polemiche della scorsa estate quando, con l’abolizione della caccia di selezione dal nuovo disciplinare, gli agricoltori si erano trovati senza strumenti concreti per contenere i branchi in crescita esponenziale.

Con questo nuovo modello, almeno sulla carta, il “gap operativo” viene colmato. Resta ora la prova dei fatti: verificare che le procedure funzionino davvero e che l’equilibrio tra tutela delle coltivazioni, sicurezza pubblica e gestione faunistica sia finalmente raggiunto.

