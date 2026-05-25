Circolo Canottieri Roma, notte di stelle e tradizione: a Nicola Pietrangeli il Premio Gianni Battistoni

Il Circolo Canottieri Roma si prepara a vivere uno dei momenti più significativi della sua vita sociale con la tradizionale Festa dei Nuovi Soci, in programma martedì 27 maggio.

L’appuntamento rappresenta un’occasione speciale per celebrare, da un lato, i Soci Seniores che hanno raggiunto i 50 anni di appartenenza al Circolo e, dall’altro, i nuovi Soci entrati a far parte della comunità nel corso dell’ultimo anno, in un ideale passaggio di testimone tra generazioni.

Nel corso della serata si terrà la seconda edizione del Premio Gianni Battistoni, riconoscimento annuale istituito per valorizzare Soci che si siano distinti a livello nazionale e internazionale per meriti sociali, professionali e personali, incarnando i valori più autentici del Circolo.

Per il 2025, il premio è stato assegnato a Nicola Pietrangeli, leggenda del tennis mondiale ed ex Presidente Onorario del Circolo Canottieri Roma, simbolo di eleganza sportiva e punto di riferimento per intere generazioni. A ritirare il riconoscimento saranno i figli Marco, Fabio e Filippo Pietrangeli.

Alla cerimonia prenderanno parte anche Giuliana Battistoni e i familiari, a testimonianza del forte legame tra il Premio e la figura di Gianni Battistoni, cui è intitolato.

Tra le presenze istituzionali confermate figurano Roberto Gualtieri, Sindaco di Roma e Socio Onorario del Circolo, l’Assessore della Regione Lazio Simona Baldassarre (Cultura, Pari Opportunità, Politiche giovanili e della Famiglia, Servizio civile) e il Dott. Gianni Letta, che sarà presente alla consegna del Premio.

Le celebrazioni avranno inizio alle ore 18:00 e proseguiranno con la cena sociale presso il piano piscina del Circolo.

La serata sarà accompagnata da un intrattenimento musicale in stile piano bar a cura di Giorgio Marconi e arricchita da uno showcooking realizzato dagli chef della Federazione Italiana Cuochi.

Un appuntamento che unisce tradizione, riconoscimento del merito e spirito di comunità, confermando il ruolo del Circolo Canottieri Roma come punto di riferimento storico, sportivo e culturale della Capitale.

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