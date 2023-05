Colli Aniene. Incontro con l’assessora municipale alle Politiche sociali Giovanna Sammarco

Il 30 maggio 2023 alle ore 15.30 il presidente del Comitato di quartiere Paolo Santucci parteciperà all’incontro indetto dall’Assessora alle Politiche Sociali e Integrazione Socio Sanitaria del Municipio IV di Roma Capitale Giovanna Sammarco presso il Centro Anziani di Colli Aniene in via Meuccio Ruini 45.

Tenuto conto che il Centro Anziani dovrebbe diventare un importante punto di riferimento del quartiere ha qui convocato in un incontro tutte le realtà associative di volontariato operanti sul territorio. Ciò in previsione dell’elaborazione del nuovo “Piano Sociale Municipale” e della prossima approvazione del “Regolamento per il funzionamento delle Case Sociali degli Anziani e del quartiere di Roma”.

L’incontro – afferma l’Assessora – sarà l’occasione per conoscere le realtà formali e informali del territorio, indispensabili per la collaborazione alla predisposizione del “Piano Sociale Municipale” e per iniziare a creare una rete di sinergie a vantaggio degli anziani e del quartiere stesso.