Colli Aniene: Le novità della “Festa dell’ultimo giorno di sQuola”

Si avvicina l’atteso evento organizzato dall’associazione “I nostri figli al centro della sQuola” con il patrocinio del IV Municipio di Roma.

Quest’anno, grazie alla partecipazione della Polizia di Stato, ci saranno due novità: la Lamborghini ed il camper azzurro della Polizia Stradale, un modo per rappresentare in modo curioso ed intelligente il tema della legalità.

Non finiscono qui le novità introdotte, difatti sarà prevista una dimostrazione sulla disostruzione da parte della Croce Rossa. Insomma non solo giochi e divertimento per i più piccoli, ma temi interessanti anche per i genitori. Un pomeriggio per salutare la fine della scuola che si concluderà con l’atteso e suggestivo Colour Party.

L’appuntamento è il 7 giugno 2024 dalle ore 15.00 al Parco Baden Powell di Colli Aniene.

