Color Festival  Physical Village il 1° maggio a La Rustica

COLOR FESTIVAL PHYSICAL VILLAGE

Esattamente due anni fa nasceva la prima edizione del Color Festival nel cuore del quartiere La Rustica e dedicato all’intero quadrante di Roma Est.

Anche quest’anno, il 1° Maggio, il Physical Village Roma conferma questo appuntamento tanto atteso. In collaborazione con il Comitato di Quartiere ed altre associazioni senza scopo di lucro (Functional Activity, Grillo Parlante, Group Cycling ed Atletica la Sbarra) avrà luogo la terza edizione di questo evento che ha la finalità di convogliare l’intero quartiere all’interno del Parco Fabio Montagna per trascorrere una giornata all’aria aperta all’insegna del divertimento e dello sport.

TEMA DELLA GIORNATA: I COLORI

Una giornata di festa che avrà inizio con la Maratona “I 3000 del Parco” intitolata a Lucio Conte e che proseguirà con il susseguirsi di lezioni di Fitness per gli adulti ed intrattenimento per i bambini (gonfiabili, bolle di sapone, zucchero filato, etc), il tutto arricchito dall’effetto scenico di polveri colorate che hanno la capacità di far tornare bambini gli adulti di tutte le età.

La giornata prevede la possibilità di partecipare alle attività organizzate acquistando un biglietto (anche il giorno stesso dell’evento), ma sarà comunque possibile accedere gratuitamente al Parco, godendo dell’atmosfera, della musica e del clima di festa.

Per permettere alle famiglie di poter sfruttare appieno la giornata, saranno allestiti anche stand gastronomici, che daranno ai fruitori del parco la possibilità di godersi una “braciolata” o uno snack, ascoltando dell’ottima musica, in pieno stile Primo Maggio.

Un’occasione unica per vivere il proprio quartiere, trascorrere una giornata in compagnia e sprigionare la propria energia attraverso la magia dei colori.

A. P.