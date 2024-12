Come cercare di prevenire le truffe, specie agli anziani

Il presidente della Planet Solidarietà – APS dott.ssa Luisella Di Curzio ha introdotto e presentato l’incontro annuale di fine anno della benemerita sua Associazione Planet Solidarietà APS nella bella e funzionale location dello Sporting Club Alessandrino di via Bonafede 65 e che quest’anno, grazie all’Arma dei Carabinieri ed alle Istituzioni, ha assunto un valore sociale non indifferente affrontando un tema sentito da tutti, ma in particolar modo dalla categoria più esposta, quella degli anziani.

Si è parlato delle truffe perpetrate ai danni soprattutto degli anziani e dei soggetti più fragili da parte di delinquenti che mettono azioni delittuose sempre più raffinate e subdole, riuscendo, ha detto il Maggiore Quattrocchi, a fare breccia anche in soggetti relativamente giovani.

Il ladro, perché questo è, ha raffinato il proprio comportamento e curato nei particolari anche l’abbigliamento e la presenza. Con una notevole dialettica riescono a superare la diffidenza delle persone, agendo sui tasti dei sentimenti e, alla minima umana flessione, colpiscono senza pietà.

La truffa può iniziare attraverso una telefonata, un messaggio o con uno squillo alla porta di casa ad opera di finti operai che segnalano fughe di gas o richiedono di verificare la bolletta della luce proponendo contratti vantaggiosi. Entrano con tali pretesti in casa e a quel punto può accadere di tutto.

Poi ci sono espedienti che vanno dall’ascensore bloccato alle truffe attraverso la rete con comunicazione finte da parte di banche che chiedono di verificare le coordinate bancarie oppure direttamente allo sportello del bancomat dove bisogna avere sempre l’accortezza, nel digitare il Pin, di coprire la tastiera o non lasciando la postazione qualora, pur sentendo il rumore dell’erogazione delle banconote lo sportellino non si apre.

Questi e tanti altri modi di truffare le persone sono stati spiegati ai tanti intervenuti all’incontro organizzato dalla Planet Solidarietà dal M.llo Teodoro comandante della Stazione Centocelle di via dei Pini e da D’Agostino comandante della Stazione Alessandrina di via della Bella Villa, che hanno segnalato i più impensati marchingegni utilizzati dai truffatori per portare a segno i colpi a danno anche di persone non sempre fragili,

All’incontro sono intervenuti il Cons. Capitolino On. Erbaggi e la vice presidente della Regione Lazio On. Angelilli. Il presidente fondatore della Planet Solidarietà Planet APS Onlus Francesco Figliomeni nel suo intervento si è complimentato con il Maggiore Quattrocchi del più che positivo servizio di controllo del territorio fatto, pur in carenza di organico, e in parte di un territorio particolarmente a rischio. Oltre a ringraziare per i servizi svolti dall’Arma sul territorio, Figliomeni ha chiesto di incentivare il servizio di controllo e prevenzione, possibilmente a piedi, nelle zone a rischio, tra le quali soprattutto piazza dei Mirti.

Ovviamente il Magg. Quattrocchi non poteva mancare di segnalare le due stazioni della MetroC e il Quarticciolo dove già tutte le forze dell’Ordine stanno operando con continuità.

L’iniziativa si è conclusa con gli auguri per le prossime feste natalizie e all’appello a segnalare e a denunciare sia il tentativo che il raggiro con truffa subita sia chiamando immediatamente il 112 che rivolgendosi alle Stazioni dei Carabinieri aperte h24 sette giorni su sette.

Figliomeni ha anche chiesto di avere la disponibilità dell’Arma dei Carabinieri per analoghe iniziative nel corso del 2025 nei centri sociali Anziani, che ovviamente non è mancata.

