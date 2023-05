Commissione commercio del V Municipio con il presidente di quella capitolina on. Andrea Alemanni

Una importante seduta di Commissione Commercio quella a cui ho partecipato sia oggi 10 maggio 2023 come portavoce dell’AGS del Mercato Insieme che come collaboratore di Abitare A.

Una seduta voluta dal neopresidente della Commissione municipale Marco Pietrosanti e che, con la partecipazione del presidente della commissione capitolina on. Alemanni, ha potuto fare chiarezza sia su alcuni punti della convenzione che regola le attività mercatale e sia su progetti che puntino alla riqualificazione e al rilancio delle strutture mercatali. Dopo un breve intervento di Pietrosanti in cui ha evidenziato le difficoltà in cui si dimena il commercio soprattutto nei plateatici che in quelli coperti, l’on. Alemanni, tra i tanti spunti operativi offerti per imboccare la strada dell’ammodernamento e rilancio delle strutture, ha chiarito come purtroppo i fondi iscritti in bilancio nel piano investimenti spesso, per carenza di progetti elaborati ed approvati non sono poi spesi ed è quindi questo uno dei primi versanti su cui il Municipio deve muoversi, proponendoli prima in Commissione e poi successivamente con atti di Giunta e di Consiglio.

Si è anche affrontato il problema delle troppe attività chiuse e dei Bandi pubblici che spesso vanno deserti. L’on. Alemanni ha confermato, semmai ce ne fosse bisogno, la necessità di procedere ad un censimento delle attività. Questo sia al fine di verificare la legittimità di alcune situazioni e sia per puntare con decisione ad una differenziazione nell’offerta delle attività soprattutto non alimentari.

Purtroppo gli uffici hanno anche personale insufficiente ma questo non può significare che la parte politica non possa dare gambe alle idee e questo non può di certo prescindere da un confronto con la parte tecnico/amministrativa. Le AGS sono del resto collaborative e di certo non possono permettersi situazioni non chiare, utili solo a far crescere il disavanzo di gestione e il peggioramento dei servizi dovuti come da convenzione vigente.

Si è anche parlato della necessità di chiudere il contenzioso ormai in corso di definizione aperto per aver utilizzato nella costruzione dei box auto e del mercato Insieme, terreni non di proprietà comunale. L’impegno a chiudere la fase del censimento e aprire quello della progettualità e delle novità sembra esserci.

Non ci resta che verificarlo già dai prossimi appuntamenti.