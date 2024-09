Concerto d’autunno all’Unar in memoria di Francesco Pittoni

L’UnAR (Unione delle Associazioni Regionali), l’Associazione Musicale Mozart, il Gremio dei Sardi e il Fogolar Furlan, sabato 21 settembre 2024 presso la Sala Italia alle ore 17,30 invitano al Concerto d’autunno, che sarà dedicato, ricordandolo, al compianto vicepresidente vicario UnAR e presidente del Fogolar Francesco Pittoni, recentemente scomparso.

Interverranno: Tiziana Bagatella che leggerà alcune poesie, Enzo Annichiarico, nuovo presidente Fogolar e tutti i presidenti delle Associazioni UnAR.

Si esibiranno: SIMONA CAPOZUCCO voce & MAURIZIO DI FULVIO, chitarra

Latin-jazz, pop songs and classical music

Programma

George Gershwin Summertime, Sting Fragile, Antonio C.Jobim Corcovado, Edoardo di Capua I te vurria vasà, Chick Corea Armando’ rumba, Maurizio Di Fulvio Adelchi remembering-Shaker, Francesco Paolo ’a vucchella, Astor Piazzolla Milonga – Libertango, Salve D’Esposito Anema e core, Stevie Wonder Isn’t she lovely ,Consuelo Velazquez Besame mucho, Dizzy Gillespie Night in Tunisia.

Introducono e coordinano Antonio Maria Masia e Massimo Cappello

A conclusione: il buffet del Gremio. Ingresso libero e gratuito.

Occorre prenotare, telefonando: 3356960036 Antonio, 3921352478 Ivan, 3479621135 Franca

