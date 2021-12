Concerto di Natale per due cori a San Tommaso

Una parrocchia, San Tommaso d’Aquino, un freddo pomeriggio decembrino, un susseguirsi di saluti, un’attesa densa di emozione (dopo la lunga pausa un evento in presenza è già di per sé un grande evento) e finalmente il silenzio richiesto dal luogo e dai protagonisti viene interrotto dalla gioia di poter ascoltare.

Musica, accordi, canti, voci che armonicamente confluiscono nella melodia presentata!

Distanziamento e mascherine non hanno reso meno intimo e solenne il momento, né hanno impedito a pubblico e cantanti di poter godere dell’armoniosa esperienza e così di assaporare in anteprima lo spirito natalizio.

A rendere ancor di più comunitaria, poi, l’esibizione è stata la presenza, prima alternata e poi unitaria dei due cori protagonisti del pomeriggio musicale.

Il Coro Accordi di Note, diretto dal maestro, Roberto Boarini ed accompagnato al pianoforte dal maestro Emanuele Rizzo, e il Coro di San Giustino, guidato dal maestro Paolo Cesarini, coadiuvato al pianoforte dal maestro Gabriele Capodiferro hanno permesso al pubblico presente di vivere, oltre che semplicemente ascoltare, canti popolari italiani e stranieri e di immergersi in atmosfere che sono proprie del periodo.

Non era solo l’uso di strumenti praticamente similari, non era solo la professionale direzione per entrambi i cori si avvertiva qualcosa di più, era come una presenza armonica che pervadeva ogni esecuzione.

Non era solo la presenza fisica dei due cori, era la determinazione e la consapevolezza di essere riusciti a portare, insieme, un momento di bellezza.

Una bellezza possente, intima ma quasi corporea, che si è mostrata quando, insieme i due cori hanno innalzato l’Ave Verum Corpus di Mozart: insieme, con un’unica voce.

Giorgio Grillo e Palmira Pasqualini, responsabili e attivi nell’organizzazione di eventi e di attività culturali nel territorio grazie al loro instancabile contributo all’associazione L’incontro, che è stata la promotrice dell’evento, insieme al Coro Accordi di Note, nei saluti finali, giustamente e fieramente emozionati, hanno annunciato la ripresa delle attività nel prossimo anno del Centro Culturale Polifunzionale Lepetit, centro sì di aggregazione ma anche propulsore di innumerevoli iniziative.

I ringraziamenti a don Domenico, parroco di San Tommaso d’Aquino, sentiti e non dovuti, hanno voluto essere un riconoscimento per l’accoglienza che la parrocchia in numerose occasioni ha offerto agli operatori del Centro Culturale e così permettere loro, seppur in maniera meno assidua e con un numero di presenze ridotte, di proseguire in alcune delle attività che negli anni passati caratterizzavano il centro culturale.

L’amore per la musica (si dice fin da ragazzo) e l’accoglienza sono state le parole chiave del breve ed intenso pensiero espresso da don Domenico che con una piccola riflessione sull’ultimo brano presentato ha ricondotto tutti verso il punto cardine dell’esperienza cristiana: la nascita è l’annuncio della Resurrezione.

L’applauso caloroso ed emozionato che è risuonato in chiesa è stato, forse, musicale quanto le esibizioni dei musicisti, e non poteva essere altrimenti, tante e forti erano state le emozioni provate.