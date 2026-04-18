Concerto per Il Paese di Filoastra O.D.V

Un concerto il 9 maggio 2026 ore 18:30 nella chiesa San Silvestro al Quuirinale che unisce voci, energie e comunità per sostenere la missione de Il Paese di Filoastra O.D.V., impegnata a offrire alle persone con disabilità una seconda forma familiare e un futuro senza barriere.

Con entusiasmo partecipa, insieme ai cori Centonote Urban Choir, Roma Gospel Voices anche il Nonsolocoro Plus, nuova formazione del Centro Studi Atelier Centodue, felice di contribuire con la propria voce a un progetto di inclusione e solidarietà.

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