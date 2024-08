Dal Centro culturale più importante della Romania tre virtuosi dell’Opera di Iași: con l’Orchestra Sinfonica dell’Opera Nazionale Romena di Iași, diretta da Daniel Jinga per evidenziare la diversità e la ricchezza del patrimonio culturale romeno nella musica classica e tradizionale con le migliori opere musicali di compositori romeni.

Il concerto straordinario operistico “Tre tenori di Iasi… a Roma”, è un evento organizzato in partenariato con la Presidenza della Commissione Cultura della Camera dei Deputati del Parlamento d’Italia, l’Ambasciata della Repubblica di Moldova in Italia, il Ministero della Cultura della Romania, il Teatro dell’Opera Nazionale Romena di Iasi e il Dipartimento dei Romeni all’Estero.

Il progetto “Concerto Straordinario: Tre Tenori di Iași” è una straordinaria iniziativa che riunisce tre virtuosi dell’opera di Iași: Andrei Apreotesei, Andrei Fermeșanu e Florin Guzga. Essi verranno accompagnati dall’Orchestra Sinfonica dell’Opera Nazionale Romena di Iași, diretta da Daniel Jinga, in uno spettacolo indimenticabile nel cuore culturale dell’Europa, a Roma, in Italia. La finalità di questo concerto è quella di evidenziare la diversità e la ricchezza del patrimonio culturale romeno attraverso la musica classica, con la presentazione di eccellenti opere musicali di compositori romeni. Ciascuna esibizione porterà con sé lo spirito e le tradizioni musicali della Romania, per offrire al pubblico un’esperienza emozionante ed inedita. Con l’organizzazione di questo prestigioso evento a Roma, uno dei più importanti centri culturali europei, intendiamo richiamare l’attenzione sul valore dell’arte e della cultura romena in un ambito internazionale di rilievo. Il principale obiettivo del progetto è valorizzare l’identità culturale della Romania, promuovendola alle comunità della diaspora romena e al pubblico internazionale presente al concerto.

Florin Guzgă – Tenore

Ha conseguito la laurea presso la Facoltà di Interpretazione, Composizione e Studi Musicali Teorici dell’Università delle Arti “George Enescu”, Università “George Enescu” di Iași, nella classe del Prof. Dr. Corneliu Solovastru, nel 2013. Si è inoltre laureato presso la Facoltà di Teologia Ortodossa “Dumitru Stăniloae” dell’Università “Al. I. Cuza” di Iași. Nel 2012 ha vinto il 2° Premio al Concorso Internazionale “Vincenzo Bellini” di Caltanissetta e il Premio Speciale per tenori “Galliano Masini” allo stesso concorso. Nel 2013 è diventato solista dell’Opera Nazionale Romena di Iași, dove ha esordito nel ruolo del Duca di Mantova nell’opera “Rigoletto” di G. Verdi, sotto la direzione del direttore d’orchestra David Crescenzi. Sono seguiti importanti altri esordi ne “La Traviata”, “La Bohème”, “Lucia di Lammermoor: “Evgenij Onegin”, ricevendo in due edizioni della Gala dell’Opera Nazionale Romena il premio per il miglior debutto maschile. Ha collaborato con importanti teatri lirici della Romania Bucarest, Cluj-Napoca, Timișoara, Brașov, Constanța, Galați) e dell’estero (Chișinău, Tolosa, Zagabria). Nel suo repertorio operistico figurano ruoli quali: Il Duca di Mantova (,,Rigoletto”), Alfredo (,,La Traviata”), Riccardo (,,Un ballo in maschera”), Manrico (,,Il Trovatore”), Rodolfo (,,La bohème”), Pinkerton (,,Madama Butterfly”), Mario Cavaradossi (,,Tosca”) Edgardo (,,Lucia di Lammermoor”), Nemorino (,,L’elisir d’amore”), Lensky (,,Evgenij Onegin”). La passione per la musica, così come le spiccate qualità vocali, lo hanno spinto ad abbracciare il repertorio vocale-sinfonico: “Requiem” di W.A. Mozart, “Sinfonia n. 9” di L. van Beethoven, “Messa da Requiem” di G. Verdi, “Stabat Mater” di G. Rossini, “Le campane” di S. Rachmaninov.

Andrei Fermeșanu – Tenore

Una delle voci più importanti della giovane generazione di artisti romeni, primo solista dell’Opera Nazionale Romena a Iaşi dal 2012, Fermeșanu è un tenore di grazia con una voce dal timbro chiaro e limpido.

Il suo percorso formativo comprende tre lauree (due presso l’Università Nazionale delle Arti “George Enescu” di Iași, specializzazione Canto Classico e Musicologia, e un’altra presso l’Università “Alexandru Ioan Cuza” di Iași, Facoltà di Teologia Ortodossa “Dumitru Stăniloae”, specializzazione Teologia Pastorale, arricchite da molteplici masterclass, tenute da grandi personalità dell’arte lirica: Vasile Moldoveanu, Marius Vlad Budoiu, Eleonora Enichescu, David Crescenzi, Vlad Iftinca, Cristian Oroganu, Tiberiu Soare. Nel 2021 è stato nominato direttore artistico dell’Opera di Iași e nel 2022 ha ricevuto l’onorevole incarico di direttore della stessa istituzione. Si è esibito in opere quali: “Il barbiere di Siviglia” (Conte Almaviva) – Gioachino Rossini ,,L’elisir d’amore” (Nemorino) – Gaetano Donizetti ,,Don Pasquale” (Ernesto) – Gaetano Donizetti ,,Lucia di Lammermoor: (Edgardo)- Gaetano Donizetti ,,Don Giovanni” (Don Ottavio) – Wolfgang Amadeus Mozart ,,Les pêcheurs de perles” (Nadir)- Georges Bizet ,,Evgenij Onegin” (Lensky) – Piotr llici Ceaikovski – ,,Rigoletto” (Duca di Mantova) – Giuseppe Verdi ,,Carmina Burana” – Carl Orffz – Sinfonia n. 9- Ludwig van Beethoven – Requiem – Wolfgang Amadeus Mozart – Lobgesang – Franz Schubert. Partecipa ai cast di produzioni di successo come “Les indes galantes” (2012), “Lucia di Lammermoor” (2014), “La vedova allegra” (2015), “Don Giovanni” (2022), diretti da Andrei Serban. Nel 2014 e nel 2015 è stato nominato anche nella categoria “miglior solista” e “miglior debutto maschile” al Galà dell’Opera Nazionale Romena.

Nella sua attività artistica vi sono collaborazioni costanti con tutti i teatri lirici della Romania, il più importante, l’Opera Nazionale di Bucarest, e la partecipazione a stagioni di festival e istituzioni europee.

Andrei Apreotesei, tenore – Direttore del Complesso Museale Nazionale “Moldova” di Iași

Laureatosi presso la Facoltà di Esecuzione Musicale, sezione di canto classico dell’Università delle Arti “George Enescu” di Iasi, Apreotesei ha inoltre frequentato i corsi di canto MasterClass tenuti dal professor Giuseppe Pastorello del Conservatorio di Palermo.

Dal 2014 solista dell’Opera Nazionale Romena di Iași, Andrei Apreotesei ha debuttato in numerosi ruoli nel corso degli anni.

Grazie a una grande presenza scenica e a una voce ricca e piena, Andrei Apreotesei ha conquistato il cuore del pubblico in tutti i ruoli che ha interpretato su numerosi palcoscenici in Romania.

I tre tenori saranno accompagnati dall’Orchestra del Teatro dell’Opera Nazionale Romena di Iasi diretta dal Maestro Daniel Jinga.

