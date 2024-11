Concerto su “Le più belle canzoni romane” venerdì 29 novembre 2024 

Venerdì, 29 novembre 2024, alle ore 20.00, presso il teatro Piergiorgio Frassati, della parrocchia di San Romano Martire (con ingresso da via delle Cave di Pietralata 81/A), concerto su “Le più belle canzoni romane”, con Gabriella Silvestri, Laura Mazzon (chitarra e canto) e Claudia Ferri (voce).

Una serata imperdibile, con ingresso libero e gratuito e aperitivo di benvenuto.

L’evento è organizzato da Rete Edicole, con il patrocinio della Regione Lazio (Rete di Imprese tra Attività Economiche), Municipio Roma IV e Edicola di quartiere.

Rete Edicole (Marina Aquilanti) ringrazia vivamente tutti i patrocinanti, il parroco, don Julio, per aver messo a disposizione il bel teatro e il Comitato di Quartiere Largo Beltramelli (Presidente Pericle E. Bellofatto), per il fattivo contributo e i suggerimenti forniti per l’organizzazione dell’evento e per la sua divulgazione.

Sarà una serata bellissima, ne siamo certi, confidando in una massiccia partecipazione della cittadinanza

