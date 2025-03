Conclusa la riqualificazione arborea di via Nuova delle Fornaci

Si sono conclusi oggi i lavori di riqualificazione del patrimonio arboreo di via Nuova delle Fornaci, un’arteria importante del Municipio XIII il cui filare alberato è stato completamente rinnovato con la messa a dimora di oltre 60 ligustri.

Si tratta di alberature che da oggi occupano formelle precedentemente vuote e sostituiscono piante abbattute perché giunte a fine ciclo o ammalorate. L’intervento proseguirà nei prossimi giorni lungo via delle Fornaci.

“Si tratta di un intervento che dialoga con gli altri che il dipartimento Tutela ambientale sta conducendo in tutti i Municipi, con l’obiettivo di rafforzare e rinnovare il patrimonio arboreo della città.

La tutela della salute dei cittadini contro gli effetti nocivi del cambiamento climatico rappresenta una priorità per l’amministrazione e pone l’esigenza costruire una rete arborea in grado di mitigare le isole di calore e migliorare la qualità ambientale” dichiara l’assessora all’Ambiente, agricoltura e ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.