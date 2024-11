Conferita prestigiosa targa a Marino Micich

Alla sede di Roma dell’Unione Europea ASSOtutela in collaborazione con Unicusano, nell’ambito dei premi “eccellenze europee” il 27 novembre 2024 è stata conferita una targa a Marino Micich direttore Archivio Museo di Fiume per l’opera svolta tramite saggi, pubblicazioni e convegni sulla storia di Fiume nel secondo conflitto mondiale e dell’ esodo giuliano dalmata, nonché per il dialogo culturale con le terre di origine.”

«Ho dedicato – ha detto Micich – la targa ai 40.000 esuli fiumani e ai fondatori e presidenti della Società di studi fiumani».

STUDENTI DA FIUME E DALL’ISTRIA:

Oggi 28 novembre 2024 in visita all’Archivio Museo storico di Fiume e al nucleo storico del Quartiere giuliano dalmata altri 90 studenti delle scuole medie di Fiume, Capodistria, Pirano. Gite di studio promosse dall’Università Popolare di Trieste e Unione Italiana. Storia e ricordo.

