Consiglio di fabbrica: spettacolo forte ed emozionante con la compagnia teatrale “La Sorgente” al Quarticciolo

È andato in scena nel teatro della parrocchia dell’Ascensione in via Manfredonia 3, e sarà in replica sabato 17 maggio 2025 a favore dell’associazione “I colori di Matteo” lo spettacolo teatrale “Consiglio di fabbrica”.

Tensione e silenzio. In ogni frammento della storia interpretata con passione e tecnica dagli attori sul palco la tensione ed il silenzio si possono percepire quasi in maniera fisica.

È un consiglio di fabbrica, formato da sole donne, ed è questo consiglio che deve decidere del destino di tutti. È un consiglio di fabbrica, questo, formato da tante e differenti umanità che si scontrano, convergono e si muovono in più dimensioni.

È un tempo sospeso quello del consiglio di fabbrica che, però, deve lottare contro il tempo per poter decidere e rendersi protagonista del tempo futuro.

Mauro Ranalli ed Antonio Zaccaria hanno permesso alle luci blu, rosse, viole, fredde e calde di far dialogare i protagonisti con sé stessi e di narrare al pubblico la ragione di alcune delle loro scelte.

Oriana Amore, Robert Chinelli, Alessandra Delfini, Rossella Vianetti, Veruska Gianni, Loredana Lombardi, Orietta Mastrocesare, Roberta Settele, ed Antonio Stregapede, che ne firma anche la regia sono riusciti nel difficile compito di coinvolgere le persone permettendo loro anche di riflettere sugli avvenimenti narrati.

Il consiglio di fabbrica, tra collaborazioni, recriminazioni, alleanze e piccole vendette ha l’assoluta necessità di doversi esprimere e così decidere -non solo per sé stesso e per i suoi membri- ma anche per tutti gli altri.

La tensione ed il silenzio erano palpabili ma non poteva essere altrimenti: il lavoro è tensione, è silenzio, è caos, è aspettativa, è futuro, è passato.

Mauro Caliste, presidente del Municipio e David Di Cosmo presidente del consiglio municipale, insieme alla scrivente hanno avuto l’onore di poter assistere ad una rappresentazione intensa ed empatica che li ha colpiti profondamente tanto che al termine dello spettacolo hanno voluto portare i loro omaggi a tutta la compagnia.

Una compagnia nata ben venticinque anni fa dall’intuizione del regista Antonio Stregapede e che nel suo repertorio ha tutt’altro genere di spettacoli, dal sapore romanesco e carnascialesco, ma che questa volta, e con ottimi risultati mi si consenta, ha portato in scena una riflessione acuta ed assolutamente moderna della difficoltà del lavoro e della fatica del suo mantenimento.

Per conoscere la compagnia “La Sorgente” basta cercare su FB : https://www.facebook.com/compagniateatralelasorgente

