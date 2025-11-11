Continuano i “Caffè Filosofici” presso il Centro Culturale Lepetit

Ogni mercoledì dalle 16:30 alle 18:00, continuano i “Caffè Filosofici”, giunti ormai alla quarta edizione. Si tratta di un modo semplice e conviviale per portare la filosofia nella vita quotidiana.

Parlando insieme – e creando amicizie – si cerca di indagare le problematiche di tutti i giorni, stimolando così il pensiero critico e autonomo. Questa pratica filosofica insegna ad osservare i propri pensieri e argomentazioni, ad ascoltare gli altri in modo inclusivo ed ad essere ascoltati, creando un senso di comunità e appartenenza di cui oggi abbiamo particolare bisogno.

“Io amo definirlo un percorso di autodifesa cognitiva – ci dice la dott.ssa Pamela Memè, che guiderà gli incontri – perché ci fornisce gli strumenti per riconoscere i nostri e altrui argomenti e imparare a valutarli correttamente, tenendo la mente allenata e attiva”.

Il corso è aperto a tutti e non è necessario aver studiato filosofia. Il primo incontro di prova è sempre gratuito.

Inoltre, sempre presso il Centro Culturale Lepetit, giovedì 13 novembre alle ore 18:00 si terrà un incontro di presentazione del nuovo percorso di formazione “Scopri i tuoi talenti e trasformali in successi”, rivolto a persone di tutte le età che hanno ancora voglia di conoscersi e mettersi in gioco.

“I talenti sono il sale della nostra vita – ci spiega la dott.ssa Pamela Memè, autrice e docente del corso.

Scoprirli significa riconoscere quelle abilità che ci appartengono in modo quasi innato e che ci consentono di realizzare attività in cui possiamo eccellere. Mettere in atto i nostri talenti ci consente di vivere una vita felice, poiché agirli significa mettere in campo le nostre doti più profonde. Quando condividiamo qualcosa di noi stessi e ci cimentiamo in qualcosa che ci piace fare davvero, questo restituisce un senso di gratificazione che rende la vita degna di essere vissuta!”

“Non è mai troppo tardi per scoprire i nostri talenti – sostiene Giorgio Grillo, presidente del Centro Culturale Lepetit -. Quando la dott.ssa Memé mi ha proposto questo nuovo percorso, ho accolto subito la notizia con grande entusiasmo, perché mettere in pratica le proprie abilità significa darsi degli obiettivi da raggiungere e, con un obiettivo da raggiungere, non si invecchia mai!”

Il percorso è rivolto a tutte le età e non necessità di alcuna formazione pregressa.

L’incontro di presentazione e l’intero percorso potranno essere seguiti sia in presenza che on line. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Centro Culturale Lepetit e l’Associazione L’Incontro via email: culturalepetit@gmail.com o recarsi presso la segreteria del Centro Culturale sito in Via Roberto Lepetit 86 o telefonare al Nr. 06 87081363.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.