Convegno di Planet Solidarietà APS su come tutelare i sudati risparmi

Lunedì 30 marzo 2026 alle ore 17 presso il Centro Anziani di via del Campo 48/F (incrocio viale Alessandrino) si terrà un interessante convegno per approfondire e saperne di più sulle possibili truffe sui risparmi.

Ottima anche la scelta di svolgerlo con un uditorio di anziani (vittime indifese di numerosi tentativi di truffe).

L’incontro, aperto dai saluti della Presidente di Planet Solidarietà, Luisella Di Curzio e di Riccardo Cecchetti (presidente APS Alessandrino), si avvarrà della competenza dell’avv. Francesco Figliomeni (fondatore di Planet Solidarietà Aps), di Fabio Picciolini (Adiconsum) e del giornalista televisivo esperto di inchieste Giuseppe Caporaso.

Verranno date informazioni su come tutelare i sudati risparmi e su come comportarsi. A cosa fare attenzione e alle precauzioni anche nel rapporto con con le banche.

Sarà anche l’occasione per farci gli auguri pasquali mangiando una fetta di colomba.

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