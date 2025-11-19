Convegno internazionale sul Tango all’ICBSA

La Discoteca di Stato – oggi Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi (ICBSA) – ospiterà venerdì 21 novembre 2025 una giornata del primo Convegno internazionale in Italia di studi sul Tango, intitolato Il Tango: “un cacho de vida que se baila” (“un pezzetto di vita che si balla”) – Storie, culture, socialità, etnografie, prospettive, organizzato da AIRDanza (Associazione Italiana per la Ricerca sulla Danza).

La giornata del 21 novembre sarà l’unica del convegno ospitata all’ICBSA, con sessioni aperte al pubblico dalle 9:30 alle 17:00. L’iniziativa è a ingresso libero, mentre workshop e milonghe restano a pagamento.

Il convegno, articolato su tre giornate dal 20 al 22 novembre e distribuito in diverse sedi culturali romane, propone un percorso che si sviluppa attraverso più luoghi e istituzioni.

Le diverse sedi collaborano nel dare forma a un unico programma scientifico coerente, all’interno del quale l’ICBSA rappresenta uno dei punti centrali.

L’obiettivo è offrire alla città un evento diffuso, capace di coinvolgere pubblici differenti mantenendo una chiara unità tematica e metodologica.

Si tratta di un appuntamento di grande rilievo per gli studi sulla danza e per la cultura del tango. Il convegno propone una riflessione approfondita sul tango come fenomeno storico, estetico, sociale e identitario, riconoscendone la centralità nella vita di molte comunità.

Le tre giornate intendono aggiornare il quadro degli studi internazionali affrontando temi quali la trasmissione, i códigos milongueros, le genealogie della tradizione e il rapporto tra Italia e Argentina.

Il programma è ricco e multidisciplinare, con interventi, dialoghi, interviste, tavole rotonde e momenti pratici. La combinazione di contributi teorici e attività performative consente ai partecipanti di accostarsi al tango sia come oggetto di ricerca sia come esperienza vissuta.

Studiosi e maestri internazionali affrontano questioni storiche, stilistiche e sociali, mentre workshop e milonghe offrono un’immersione diretta nella pratica.

Di particolare rilievo è la partecipazione della maestra argentina Monica Nelida Paz, per la prima volta in Italia nell’ambito di un convegno.

La collaborazione tra AIRDanza e l’ICBSA rappresenta un tassello importante di un percorso condiviso che negli anni ha già dato vita a presentazioni, conferenze e iniziative dedicate alla danza.

L’ICBSA conferma il proprio impegno nel sostenere la ricerca e la divulgazione culturale mettendo a disposizione spazi, competenze e un patrimonio unico nel suo genere.

La giornata del 21 novembre testimonia una visione comune: valorizzare la danza come patrimonio vivente, diffonderne la conoscenza e favorire il dialogo tra studiosi, artisti e comunità di praticanti.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Per informazioni: info@airdanza.it.

