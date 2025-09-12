Corpi in ascolto, Spettacoli, Laboratori, Residenze, Incontri
Dal 20 Settembre al 6 Dicembre 2025 - Teatro Biblioteca Quarticciolo - Teatro Palladium - Spazio Rossellini - Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere, Roma 3
Corpi in ascolto è la programmazione autunnale, concepita come luogo di trasmissione e incontro mediante un programma di spettacoli, laboratori residenze e dialoghi aperti.
Il calendario di eventi e attività connette spazi, associazioni, Università e formazioni artistiche ed è pensato come dispositivo di co-creazione culturale, rilanciando un’idea di comunità stretta attorno alle questioni del corpo, inteso come motore di senso e attore politico, con ricadute sociali che vanno dalla sensibilizzazione di tematiche attuali alla rigenerazione di tessuti territoriali e relazionali.
Il progetto, promosso da Roma Capitale-Assessorato alla Cultura è vincitore dell’Avviso Pubblico Roma Creativa 365. Cultura tutto l’anno in collaborazione con Zètema Progetto Cultura.
CALENDARIO
SUPERNOVA Rassegna di danza per le nuove generazioni
18 Novembre 2025 ore 9.30 e ore 11.30
Davidson – Balletto Civile
Teatro Biblioteca Quarticciolo
25 Novembre 2025 ore 9.30 e 11.30
CHUUUT (e) – Z Art company
Teatro Palladium
26 Novembre 2025 ore 9.30 e 10.30
Caino e Abele – Compagnia Rodisio
Teatro Palladium
29 Novembre 2025 ore 20.00
Corpo a(l) corpo – restituzione al pubblico
Spazio Rossellini
in collaborazione con ATCL/Spazio Rossellini
LABORATORI
Dal 20 Settembre al 29 Novembre
Corpo a(l) corpo a cura di Balletto Civile
Con restituzione pubblica il 29 novembre alle ore 20.00
Spazio Rossellini
in collaborazione con ATCL/Spazio Rossellini
INCONTRI TEMATICI E CONFERENZE
18, 24, 25 e 26 Novembre 2025
La danza va a scuola – incontri di formazioni per insegnanti
Teatro Palladium, Teatro Biblioteca Quarticciolo
29 Novembre 2025 ore 20.30
Corpo a(l) corpo – incontro divulgativo
in collaborazione con la Dott.ssa Maria Cristina Porfirio e il Reparto di Neuropsichiatria Infantile del Policlinico Tor Vergata
Spazio Rossellini
in collaborazione con ATCL/Spazio Rossellini
1 Dicembre 2025 ore 14.30
Presentazione del libro L’accessibilità come principio estetico
Flavia Dalila D’Amico in dialogo con Prof. Francesco Fiorentino
Università degli Studi Roma 3 – Dipartimento di Lingue Letterature e Culture Straniere
6 Dicembre 2025 ore 20.30
Creazioni Accessibili – Arti Performative e Accessibilità
La compagnia vincitrice della residenza in dialogo con il pubblico
Teatro Biblioteca Quarticcioloù
RESIDENZA CREAZIONI ACCESSIBILI
dal 2 al 6 Dicembre
Progetto selezionato tramite call
Prova aperta al pubblico il 6 dicembre ore 20.30
Teatro Biblioteca Quarticciolo
LUOGHI E ACCESSIBILITÀ
Teatro Palladium: Piazza Bartolomeo Romano, 8 00154. Raggiungibile con mezzi privati e pubblici: Linea Metro B – Garbatella, BUS: 670, 715, 673. Piste ciclabili: Via Ostiense, e via Cristoforo Colombo. La sede è accessibile a persone con disabilità motoria e visiva.
Spazio Rossellini: via della Vasca Navale, 58 00146. Raggiungibile con mezzi privati e pubblici: Linea Metro B – fermata San Paolo e BUS: 170, 23, 766, 791. Piste ciclabili: via Cristoforo Colombo e Via G. Marconi. La sede è accessibile a persone con disabilità motoria e visiva.
Teatro Biblioteca Quarticciolo: Via Ostuni, 8 00171. Raggiungibile con mezzi privati e pubblici: Linea B – fermata Pontemammolo; tram 14 e linee Bus 450, 451, 508 in Via Togliatti. Pista ciclabili: Via Togliatti, Via Prenestina. La sede è accessibile a persone con disabilità motoria e visiva.
Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere, Roma 3: Via del Valco di S. Paolo, 19, 00146. Raggiungibile con mezzi privati e pubblici: Linea Metro B – fermata San Paolo e BUS: 170, 23, 766, 791. Piste ciclabili: via Cristoforo Colombo e Via G. Marconi. La sede è accessibile a persone con disabilità motoria e visiva.
