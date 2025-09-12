Corpi in ascolto, Spettacoli, Laboratori, Residenze, Incontri

Corpi in ascolto è la programmazione autunnale, concepita come luogo di trasmissione e incontro mediante un programma di spettacoli, laboratori residenze e dialoghi aperti.

Il calendario di eventi e attività connette spazi, associazioni, Università e formazioni artistiche ed è pensato come dispositivo di co-creazione culturale, rilanciando un’idea di comunità stretta attorno alle questioni del corpo, inteso come motore di senso e attore politico, con ricadute sociali che vanno dalla sensibilizzazione di tematiche attuali alla rigenerazione di tessuti territoriali e relazionali.

Il progetto, promosso da Roma Capitale-Assessorato alla Cultura è vincitore dell’Avviso Pubblico Roma Creativa 365. Cultura tutto l’anno in collaborazione con Zètema Progetto Cultura.

CALENDARIO

SUPERNOVA Rassegna di danza per le nuove generazioni

18 Novembre 2025 ore 9.30 e ore 11.30

Davidson – Balletto Civile

Teatro Biblioteca Quarticciolo

25 Novembre 2025 ore 9.30 e 11.30

CHUUUT (e) – Z Art company

Teatro Palladium

26 Novembre 2025 ore 9.30 e 10.30

Caino e Abele – Compagnia Rodisio

Teatro Palladium

29 Novembre 2025 ore 20.00

Corpo a(l) corpo – restituzione al pubblico

Spazio Rossellini

in collaborazione con ATCL/Spazio Rossellini

LABORATORI

Dal 20 Settembre al 29 Novembre

Corpo a(l) corpo a cura di Balletto Civile

Con restituzione pubblica il 29 novembre alle ore 20.00

Spazio Rossellini

in collaborazione con ATCL/Spazio Rossellini

INCONTRI TEMATICI E CONFERENZE

18, 24, 25 e 26 Novembre 2025

La danza va a scuola – incontri di formazioni per insegnanti

Teatro Palladium, Teatro Biblioteca Quarticciolo

29 Novembre 2025 ore 20.30

Corpo a(l) corpo – incontro divulgativo

in collaborazione con la Dott.ssa Maria Cristina Porfirio e il Reparto di Neuropsichiatria Infantile del Policlinico Tor Vergata

Spazio Rossellini

in collaborazione con ATCL/Spazio Rossellini

1 Dicembre 2025 ore 14.30

Presentazione del libro L’accessibilità come principio estetico

Flavia Dalila D’Amico in dialogo con Prof. Francesco Fiorentino

Università degli Studi Roma 3 – Dipartimento di Lingue Letterature e Culture Straniere

6 Dicembre 2025 ore 20.30

Creazioni Accessibili – Arti Performative e Accessibilità

La compagnia vincitrice della residenza in dialogo con il pubblico

Teatro Biblioteca Quarticcioloù

RESIDENZA CREAZIONI ACCESSIBILI

dal 2 al 6 Dicembre

Progetto selezionato tramite call

Prova aperta al pubblico il 6 dicembre ore 20.30

Teatro Biblioteca Quarticciolo

LUOGHI E ACCESSIBILITÀ

Teatro Palladium: Piazza Bartolomeo Romano, 8 00154. Raggiungibile con mezzi privati e pubblici: Linea Metro B – Garbatella, BUS: 670, 715, 673. Piste ciclabili: Via Ostiense, e via Cristoforo Colombo. La sede è accessibile a persone con disabilità motoria e visiva.

Spazio Rossellini: via della Vasca Navale, 58 00146. Raggiungibile con mezzi privati e pubblici: Linea Metro B – fermata San Paolo e BUS: 170, 23, 766, 791. Piste ciclabili: via Cristoforo Colombo e Via G. Marconi. La sede è accessibile a persone con disabilità motoria e visiva.

Teatro Biblioteca Quarticciolo: Via Ostuni, 8 00171. Raggiungibile con mezzi privati e pubblici: Linea B – fermata Pontemammolo; tram 14 e linee Bus 450, 451, 508 in Via Togliatti. Pista ciclabili: Via Togliatti, Via Prenestina. La sede è accessibile a persone con disabilità motoria e visiva.

Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere, Roma 3: Via del Valco di S. Paolo, 19, 00146. Raggiungibile con mezzi privati e pubblici: Linea Metro B – fermata San Paolo e BUS: 170, 23, 766, 791. Piste ciclabili: via Cristoforo Colombo e Via G. Marconi. La sede è accessibile a persone con disabilità motoria e visiva.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.