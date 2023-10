Corri per il Verde, nella Riserva Naturale della Valle dell’Aniene

Pubblichiamo il comunicato stampa relativo all’iniziativa Corri per il Verde, storica manifestazione di corsa campestre della Uisp Roma

Domenica 5 novembre 2023 si terrà la prima tappa di Corri per il Verde, storica manifestazione Uisp Roma arrivata alla cinquantaduesima edizione. Il primo appuntamento si terrà alla Riserva Naturale della Valle dell’Aniene dove gli atleti potranno sfidarsi in 7 percorsi stabiliti, divisi in categorie. Il parco ospita il secondo fiume della città, dimenticato più del Tevere e su cui occorre concentrare tutti gli sforzi possibili per riscoprirlo e farlo riscoprire. La missione principale di Corri per il Verde rimane infatti quello di difendere, scoprire e riscoprire le aree verdi dell’intera città metropolitana di Roma, utilizzando la corsa per raggiungere l’obiettivo.

Sull’importanza della Riserva Naturale della Valle dell’Aniene, Simone Menichetti, presidente Uisp Roma, ha sottolineato: “Partire dalla Riserva per noi vuol dire iniziare la 52esima di Corri per il Verde tra le mura di casa. All’interno della Valle dell’Aniene infatti sorge l’impianto sportivo comunale Fulvio Bernardini che gestiamo dal 1985. La collaborazione con l’associazione Insieme per l’Aniene ci permette di dare una continuità importante con questo parco e ci aiuta nella gestione dei diversi percorsi che organizziamo e per lo svolgimento della giornata”.

La mattinata si aprirà con la prova di 6 km riservata alle categorie maschili dai 18 anni in su, ovvero da Junior a Master, con partenza alle ore 9.30. Alle 10.30 circa è prevista la partenza delle categorie femminili dai 16 anni in su, ovvero da Allieve a Master su di un percorso di 4 km. A seguire sono previste le prove di 2 km (riservate a cadetti e cadette, ovvero giovani di 14 e 15 anni), quella di 1.5 km (ragazze e ragazzi di 12-13 anni) e infine quella di 1 km per esordienti femminili e maschili, di 10-11 anni. In chiusura di mattinata, spazio anche per i giovanissimi dai 6 ai 9 anni su circuiti dalla lunghezza variabile da 600 a 300 metri.

Corri per il Verde è divenuta nel tempo un punto di riferimento in autunno per centinaia di podisti grandi e piccoli e per decine di società sportive, mantenendo la stessa missione: riscoprire le aree verdi (parchi, aree archeologiche di periferia e poco conosciute) di Roma.

Le ultime due edizioni di Corri hanno registrato numeri inediti con quasi 8.000 partecipanti totali. Numeri confermati anche da Simone Menichetti: “Registrare partecipazioni così alte dopo la pandemia ci da fiducia del percorso che stiamo svolgendo con questa manifestazione. Avere così tanti partecipanti ci trasmette entusiasmo e sottolinea quanto Roma abbia bisogno di avere questi eventi sportivi”.

Dopo la tappa alla Riserva Naturale della Valle dell’Aniene, Corri per il Verde proseguirà domenica 12 novembre presso il Parco Labia e successivamente il 26 novembre a Parco Volusia. La tappa conclusiva si terrà domenica 10 dicembre al Parco di Tor Tre Teste. Aggiornamenti e informazioni: www.uisp.it/roma

Corri per il Verde è organizzato dall’Uisp di Roma con il patrocinio di Roma Capitale, della Regione Lazio, di Roma Natura e della Fidal Lazio. Sponsor ufficiali della manifestazione: Decathlon e Acqua Egeria.